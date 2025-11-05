Băluță, despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „Și eu mă simt la fel de susținut de președinte”

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a dat de înțeles că nu se simte amenințat de participarea președintelui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.

„Eu respect toți contracandidații, nu doar pe cei despre care sondajele spun că ar avea șanse. Dacă nu aș judeca lucrurile așa, ar însemna că sunt lipsit de respect și arogant. Aleg, așadar, să-i respect pe toți și să fiu atent doar la proiectele și planurile pe care aceștia le au și să demonstrez în fața alegătorilor de ce sunt o opțiune mai bună decât oricare dintre ei. Această luptă cu argumente caracterizează persoana mea”, a spus Daniel Băluță în cadrul unui interviu pentru RFI România.

Întrebat ce părere are de faptul că Nicușor Dan pare să îl susțină pe Cătălin Drulă, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii acestuia, acesta spus: „Și eu mă simt la fel de susținut de președintele Nicușor Dan, cum, sunt convins, că și ceilalți contracandidați se simt susținuți de președintele Nicușor Dan. Nu simt nevoia să vină cineva să spună explicit acest lucru. Mă simt susținut, pentru că, de-a lungul timpului, relația pe care am avut-o cu Primăria Municipiului București, când domnul Nicușor Dan era primarul Capitalei, a avut ca efect o colaborare, care a dus la obținerea unor rezultate notabile. Grație acestei colaborări, Sectorul 4 a reușit să facă nodul intermodal de la stația de metrou Eroii Revoluției, a reușit să dea drumul lucrărilor de la Planșeul Unirii, am reușit să facem expropieri pentru școală, grădiniță și creșă, pentru extinderea unui parc”

„Domnul Nicușor Dan este președintele României, a fost votat de 6 milioane de români. Ca atare, ca orice om normal și rațional, respect votul concetățenilor mei și respect instituția președintelui României”, a adăugat primarul sectorului .

În ceea ce privește punerea în aplicare a celor două referendumuri votate în urmă cu un an, el a spus: „Și în calitate de primar de sector, și în calitate de cetățean al Bucureștiului și în calitate de român nu este opțională voința populară. Filozofia mea de viață și modul în care am fost educat de familia mea, și de societate mă determină să mă simt obligat să implementez lucrurile pe care oamenii și le doresc. Guvernarea pentru un oraș are legătură cu oamenii, iar voința oamenilor trebuie respectată. Voința oamenilor este suverană și trebuie implementată, indiferent dacă ne face plăcere sau nu.”

Potrivit unui sondaj realizat în luna octombrie 2025 pentru PNL arată o competiție strânsă între Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) pentru Primăria Generală a Municipiului București. Cei doi sunt despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale în intențiile de vot.