Averile principalilor candidați la Primăria Capitalei. Care este cel mai bogat și cum a făcut banii

Daniel Băluță (48 de ani), Cătălin Drulă (44 de ani), Ciprian Ciucu (47 de ani) și Anca Alexandrescu (53 de ani) au profiluri financiare contrastante, de la proprietăți și economii până la veniturile obținute din funcții publice. Diferențele semnificative dintre averile principalilor candidați la Primăria Capitalei ies în evidență din cele mai recente declarații de avere disponibile.



Daniel Băluță – terenuri, case, conturi și bunuri de valoare

Potrivit declarației de avere completate în decembrie 2024, Daniel Băluță figurează cu mai multe proprietăți imobiliare, bunuri de valoare și conturi bancare active.

Soția sa, Alexandra Andreea Băluță, deține în București un teren intravilan de 294 de metri pătrați, dobândit în 2023 prin contract de donație, precum și o casă de locuit de 269 de metri pătrați, dobândită în același an și prin aceeași modalitate. Familia Băluță mai are în coproprietate, alături de rude, terenuri și case moștenite în Câmpina și Lăpușel (Maramureș), în total câteva mii de metri pătrați de teren intravilan și agricol, dobândite în perioada 2010–2020.

Primarul a declarat și bijuterii, ceasuri și tablouri dobândite între 2001 și 2021, cu o valoare estimată la 15.000 de euro. În categoria activelor financiare, documentul menționează mai multe conturi curente la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, în lei, euro și dolari, cu solduri cumulate de peste 150.000 de lei.

Tot în declarația de avere, Băluță figurează cu acțiuni la compania AAB Spektra Dent SRL, unde deține o cotă de 50%, precum și un împrumut acordat unei persoane fizice, în valoare de 50.000 de lei. De asemenea, este menționată o poliță de investiții NN Asigurări, în valoare de 111.024 de lei.

În declarația de interese depusă în 2024, Daniel Băluță menționează că este acționar cu 50% la AAB Spektra Dent SRL, o firmă cu sediul în Sectorul 4, București, specializată în servicii medicale stomatologice, unde deține 50 de părți sociale, în valoare totală de 100 de lei.

El mai apare în document ca asistent universitar suspendat la Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București, activitate academică pe care nu o mai exercită pe durata mandatului de primar.

Tot în declarație, Băluță figurează ca membru suspendat al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, statut conform cu suspendarea temporară a dreptului de practică în perioada exercitării funcției publice.

Pe plan politic, Daniel Băluță este menționat în calitate de vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD), funcție de conducere în cadrul organizației politice din care provine.

Documentul nu indică contracte publice sau comerciale obținute direct ori prin rude de gradul I în perioada mandatului, potrivit secțiunii dedicate contractelor finanțate din fonduri publice.

Ciprian Ciucu – interese, firme, activităţi şi venituri declarate

Conform declarației de avere completate în 2024, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, deține împreună cu soția mai multe proprietăți, conturi bancare și active financiare, alături de datorii și venituri din chirii.

Ciucu are în proprietate un teren agricol în județul Argeș, localitatea Podu Dâmboviței, cu o suprafață de 5.047 metri pătrați, dobândit în 2011 prin contract de vânzare-cumpărare, în cotă de 50% împreună cu soția sa, Cristina Simona Ciucu. Tot el deține un teren intravilan în localitatea Ordoreanu (Ilfov), de 500 metri pătrați, moștenit integral în 2018.

La capitolul locuințe, primarul a declarat două apartamente în București: unul de 34 de metri pătrați, cumpărat în 2004, deținut integral, și un al doilea de 61 de metri pătrați, cumpărat în 2010, aflat în coproprietate cu soția.

Familia Ciucu deține și un autoturism Renault fabricat în 2023, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

În categoria activelor financiare, declarația include mai multe conturi și depozite la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, deschise între 2004 și 2023, cu solduri totale de peste 50.000 de lei și aproximativ 17.000 de euro, plus sume minore în dolari. Primarul mai deține două fonduri de investiții, în valoare cumulată de circa 40.000 de lei, constituite în 2021 și 2022.

Ciucu a raportat și un împrumut acordat Partidului Național Liberal, în valoare de 278.696 de lei, precum și datorii:

un credit bancar contractat la Raiffeisen Bank în 2010, scadent în 2040, de 46.303 euro;

mai multe împrumuturi personale acordate altor persoane fizice în 2024, însumând peste 200.000 de lei.

Veniturile sale pentru anul fiscal declarat includ un salariu de 214.810 lei din funcția de primar al Sectorului 6, la care se adaugă venituri din chirii de 2.880 de euro și o indemnizație de 4.382 lei ca membru al Consiliului Național de Integritate (CNI). Soția sa a raportat venituri de 89.360 de lei din activitatea de management financiar la Asociația „Centrul Român de Politici Europene”.

Potrivit declarației de interese depuse în noiembrie 2024, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, figurează ca asociat la societatea HF Advising SRL, înregistrată în București, cu sediul pe strada Râul Doamnei nr. 3. Deține 50 de părți sociale, în valoare totală de 450 de lei, și nu a raportat alte participații comerciale semnificative.

În plan instituțional, Ciucu deține funcția de președinte al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale din Municipiul București, entitate cu rol de coordonare în domeniul salubrității urbane.

El este de asemenea membru al Consiliului Director al Asociației Municipiilor din România, unde ocupă și rolul de purtător de cuvânt, activitate neremunerată, potrivit declarației depuse.

În sfera politică, Ciprian Ciucu este membru al Biroului Executiv al Partidului Național Liberal (PNL), poziție de conducere la nivel central, care completează profilul său de lider politic activ în administrația locală.

Documentul nu indică contracte publice sau comerciale derulate de el, de soție sau de rude de gradul întâi cu instituții de stat ori companii cu capital public, conform secțiunii dedicate contractelor finanțate din fonduri bugetare.

Cătălin Drulă – investiții în companii internaționale și active de peste 2,5 milioane de dolari

Conform declarației de avere completate în decembrie 2024, Cătălin Drulă, deputat, fost ministrul al Transporturilor și Infrastructurii dar și fost președinte al USR, deține un portofoliu financiar consistent, cu investiții importante în acțiuni și fonduri internaționale.

Drulă deține un teren intravilan în Mogoșoaia (Ilfov), cu o suprafață de 1.490 de metri pătrați, cumpărat în 2014, singura proprietate imobiliară trecută în document. La capitolul bunuri mobile, figurează un autoturism BMW fabricat în 2012, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Cea mai mare parte a averii este reprezentată de activele financiare. Politicianul a declarat conturi și investiții la mai multe bănci și platforme internaționale, inclusiv BCR, Banca Transilvania, Credit Europe Bank, Revolut, Saxo Bank, Equity Zen și Interactive Brokers, în lei, euro, dolari și lire sterline.

Cele mai importante plasamente sunt:

80781 de acțiuni la Zipline International Inc, evaluate la 2.503.403 dolari americani,

acțiuni la Bank of America, Hidroelectrica, Evergent, Transelectrica, Transgaz, BRD, Premier Energy și Wizz Air Holdings, cu valori individuale între câteva mii și zeci de mii de lei,

titluri de stat în valoare totală de 312.167 dolari americani,

fonduri de investiții la ETF și Equity Zen, care însumează peste 249.000 de dolari.

La capitolul datorii, declarația nu menționează credite active sau garanții semnificative.

În ceea ce privește veniturile, Drulă a încasat în ultimul an fiscal:

141.399 de lei din indemnizația de deputat,

51.874 de lei din dobânzi la depozite și obligațiuni,

1.917 lei dividende din acțiuni,

2.618 lei din transferul de titluri de valoare la bursă.

Documentul nu menționează bunuri de lux sau proprietăți suplimentare și nici venituri comune declarate de familie.

Potrivit declarației de interese depuse în decembrie 2024, Cătălin Drulă figurează ca acționar la mai multe companii românești și internaționale, deținând un portofoliu diversificat de investiții pe piețele financiare.

Cea mai importantă participație este cea la compania americană Zipline International Inc., specializată în livrări prin drone, unde deține 80.781 de acțiuni, cu o valoare totală de 2.503.403 dolari americani. Drulă este acționar și la alte companii listate la bursă, printre care:

Bank of America, 300 de acțiuni, în valoare de 13.350 dolari,

Hidroelectrica, 345 de acțiuni, în valoare de 42.435 lei,

Premier Energy, 269 de acțiuni, evaluate la 5.275 lei,

Transgaz, Transelectrica, Evergent Investments, Banca Transilvania, BRD, precum și Wizz Air Holdings, Lufthansa și TUI AG, cu valori unitare între câteva mii de lei și mii de euro.

Declarația nu menționează funcții de conducere sau de control în societăți comerciale, fundații ori asociații, iar secțiunile privind activitățile în organizații profesionale și contracte publice sunt necompletate.

Documentul confirmă că Drulă nu deține funcții remunerate în structuri ale companiilor sau instituțiilor economice, și nu figurează ca beneficiar direct al vreunui contract finanțat din bani publici.

Anca Alexandrescu – venituri modeste după ani petrecuți în politică și consultanță

Anca Alexandrescu, fost consilier al premierilor Adrian Năstase, Victor Ponta și Liviu Dragnea, și-a reluat activitatea în televiziune, după o perioadă în care a lucrat în consultanță și comunicare politică. Nu are obligația legală de a depune o declarație de avere, însă documentele publice și informațiile de presă conturează o imagine asupra veniturilor și a activității sale recente.

Potrivit unei analize publicate de Bugetul.ro la 28 martie 2025, Alexandrescu încasează în prezent aproximativ 5.738 de lei lunar, proveniți din colaborările cu Realitatea Media SA și Graffiti Red SRL, o agenție de publicitate. Pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, difuzată la Realitatea Plus, realizatoarea primește un salariu brut de 3.700 de lei, adică aproximativ 2.400 de lei net, iar de la Graffiti Red încasează 5.128 de lei brut (circa 3.300 de lei net).

Publicația notează că veniturile actuale sunt mult mai mici comparativ cu perioada în care Anca Alexandrescu activa în politică și comunicare instituțională. Între 2016 și 2017, ea câștiga circa 10.000 de euro pe lună din contractul cu KazMunaiGaz, compania kazahă care deține Rompetrol, și obținea venituri suplimentare de la Camera Deputaților, unde a fost consilier al lui Liviu Dragnea. În același interval, încasa 110.000 de lei de la legislativ, 20.000 de lei de la Fondul Român de Contragarantare, 23.000 de lei net de la IOR SA și 7.000 de lei de la Romarm, ambele companii de stat.

Declarația de avere a realizatoarei tv confirmă aceste venituri și arată că Alexandrescu a fost implicată în mai multe colaborări simultane cu entități de stat în perioada guvernării PSD.