Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Agenții de imagine ai Rusiei în campania pentru București

Publicat:
Ultima actualizare:

Călin Georgescu, despre care președintele țării spune că e omul Moscovei, se strecoară în campania pentru Primăria Capitalei, după ce o investigație arată legăturile lui cu o rețea de spionaj rusească.

Călin Georgescu nu vrea să stea deoparte și nici să-și abandoneze fanii
Călin Georgescu nu vrea să stea deoparte și nici să-și abandoneze fanii

Alegerile pentru Primăria Generală sunt „o farsă” a spus astăzi Călin Georgescu explicând că nu poate fi de partea Ancăi Alexandrescu, realizatoarea Realitatea Plus, care l-a susținut agresiv de anul trecut până astăzi. „Votul liber al românilor a fost furat”, susține Georgescu îndemnându-i pe bucureșteni să boicoteze scrutinul din 7 decembrie 2025, dar consolând-o pe Alexandrescu că are liberul arbitru de a participa în această cursă, în care el ar vrea să stea deoparte, dar în care este foarte prezent.

AUR a desemnat-o prin vot pe Anca Alexandrescu, 53 de ani, să fie candidata partidului la alegerile pentru Primăria Bucureștiului, cu toate că din punctul de vedere al șefului Alianței pentru Unirea Românilor ar fi vorba despre un sacrificiu. Realizatoarea Realității Plus a fost consiliera de comunicare a tuturor liderilor PSD de la Adrian Năstase la Viorica Dăncilă, dar George Simion crede că e singura care poate să dea peste cap „jocurile sistemului”. Alexandrescu e clasată în toate sondajele din ultimele săptămâni pe locul al patrulea cu circa 15% din opțiunile de vot. Pe primul loc e Ciprian Ciucu (PNL) primarul Sectorului 6 cu 26%, urmat de primarul secotrului 4, Daniel Băluță (PSD) cu 24% și deputatul Cătălin Drulă (USR), cu 16 % din voturi.

Ce tactică are însă Călin Georgescu? 

Fostul candidat la prezidențialele de anul trecut nu vrea să stea deoparte și nici să-și abandoneze fanii. Se așteaptă la un proces lung și complicat care să-l mențină în postura de victimă până când, eventual, ar fi salvat de un complet de judecată prietenos sau de o situație politică gravă. Joacă optimismul, deși împotriva lui apar tot mai multe dovezi că fost ajutat de ruși, de chinezi, de mulți rezerviști care au lucrat în domeniul siguranței naționale și chiar de ofițeri activi din această zonă. 

O investigație publicată Captura.ro scoate în evidență posibilele legături pe care le avea cu o companie financiară elvețiană (Mercando Green Technology AG), care pretindea că investește în cercetări tehnologice, dar care de fapt făcea legătura cu un grup bine organizat de Moscova și acuzat de parchetele federale din Elveția și Germania că ar fi sprijinit spionajul tehnologic și ar fi facilitat transferul către Armata Federației Ruse. Prezența lui Călin Georgescu în acest angrenaj e deocamdată cercetată de procurorii români pornind de la o plângere penală în care un om de afaceri autohton îl acuză de înșelăciune, potrivit Captura.ro.

În orice caz, televiziunile și presa centrală continuă să-l popularizeze pe Călin Georgescu de câte ori merge la poliție pentru a semna controlul judiciar sau de câte ori e chemat de procurori, peste tot are în jur un alai de susținători. Mesajele video pe care continuă să le dea din sufragerie, din fața icoanelor sunt reluate de toate televiziunile de știri ca și cum Georgescu ar fi un om politic important. E adevărat că a câștigat primul tur al prezidențialelor de anul trecut, anulat ulterior de Curtea Constituțională în urma documentelor furnizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care arătau inclusiv implicarea Rusiei

Curtea a precizat că procesul electoral „a fost viciat pe toată durata”, „de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale” care au distorsionat „egalitatea de șanse a competitorilor electorali”. Opinia publică nu e încă deplin lămurită potrivit cercetărilor sociologice: pe plan național 37% dintre români cred că nu există suficiente dovezi pentru trimiterea în judecată a lui Georgescu pentru atentat la ordinea constituțională, 22% consideră că există destule argumente, iar 37% nu știu ce să zică (CURS, noiembrie 2025).

Georgescu rămâne agentul de imagine al Rusiei

Între timp, până la finalizarea proceselor, Călin Georgescu se afișează ca un lider, dă verdicte, le vorbește adepților săi despre moralitate și Dumnezeu, pe scurt, îi ține în priză pe rețele și la televizor. Nu e clar dacă mai are căi deschise spre Moscova, dar probabil se bazează încă pe o susținere care să vină chiar din interiorul instituțiilor care-l cercetează. Spune că nu se amestecă în politică, dar cei care încă mai cred în el știu că Anca Alexandrescu a fost total de partea lui, a făcut tot ce putea pentru a-i crește vizibilitatea și pentru a-i scădea vinovăția.

În cele din urmă, o parte dintre fundamentaliștii pro-Georgescu ar putea să o voteze pe Alexandrescu, pe fondul nemulțumirilor legate de coaliția de guvernământ, a lipsei de soluții și a crizei economice în care se afundă țara. Radicalii naționaliști, care în subsidiar cred și vorbesc despre temele favorite ale Kremlinului, au nu doar susținerea votanților inocenți, ci și a mecanismelor dezvoltate de Moscova pentru a cultiva suspiciunea și nemulțumirea și pentru a diviza electoratul. Georgescu rămâne agentul de imagine al Rusiei, secondat (și) de Anca Alexandrescu.

Sabina Fati - DW

Opinii

