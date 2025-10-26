Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminica viitoare ar fi alegeri | Sondaj

Un sondaj Avangarde arată că 68% din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul și intenția de vot la alegerile din 7 decembrie.

Conform datelor prelucrate în sondaj, întrebați cum ar vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri bucureștenii au răspuns:

Daniel Băluță – 25%; Ciprian Ciucu – 23%; Cătălin Drulă – 18%; Anca Alexandrescu – 16%, Cristian Popescu Piedone-8%, Vlad Gheorghe-4%, Ana Ciceală-3%.

Totodată, 62% dintre bucureștieni au apreciat că este bine că se organizează cât mai repede alegerile pentru Primăria Capitalei.

La întrebarea ”Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de activitatea Guvernului Bolojan?”, 63% au răspusn ”Nu”, 29%-”Da” iar 8% ”Nu știu” sau ”Nu răspund”.

Sondajul a fost realizat de Avangarde, la nivelul Municipiului București, în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste). Marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Guvernul a aprobat joi, 23 octombrie, hotărârea privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum și alegerile în alte localități.