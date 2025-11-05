search
De ce candidații la Primăria Capitalei se feresc de siglele partidelor

Alegeri Primăria București 2025
Programate să se desfășoare înainte de termen, pe data de 7 decembrie, alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei vin cu o premieră încă din perioada de precampanie. Doi dintre principalii pretendenți la fotoliul de edil și-au început promovarea prin afișe stradale în care siglele partidelor sunt aproape invizibile.

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu FOTO Facebook
Strategia candidaților Daniel Băluță și Ciprian Ciucu de a se prezenta cu o imagine personală, relativ independentă de partid, este o consecință firească a erodării PSD și PNL după ani de guvernare și a neîncrederii generale în partidele politice, explică analistul politic George Jiglău pentru Adevărul.

„Ei provin din cele două partide asociate cel mai mult cu guvernarea – nu doar cea actuală, ci și cea din ultimii ani. În mod firesc, există o anumită erodare, care vine de mai multă vreme, accentuată și de contextul conflictual actual și de ultimul an electoral extins, în care cele două partide nu au avut rezultate grozave. Probabil că este o încercare de a proiecta o imagine personală – a primarului care a făcut ceva în sectorul său – și, într-o măsură mai mică, de a se asocia cu partidul, care nu se bucură de multă simpatie în perioada aceasta”, a explicat George Jiglău, lector la Universitatea „Babeș-Bolyai”.

„Încearcă să își valorifice imaginea construită la nivelul sectoarelor”

Analistul consideră că, în București, unde electoratul este mai autonom și mai educat politic, miza reală este valorificarea capitalului personal de imagine al celor doi primari de sector.

„Deci, și domnul Băluță, și domnul Ciucu sunt primari de sector și intră în această campanie cu o imagine proprie – sigur, suprapusă peste cea a partidului, dar și una personală, într-o oarecare măsură. Ambii sunt primari aleși. Prin urmare, ei se află într-un efort firesc, în contextul în care vorbim despre alegeri în care se votează persoana candidatului, cu nume și prenume, chiar dacă există și o siglă de partid pe buletinul de vot. Este acel tip de scrutin asemănător cu alegerile pentru președinte, în care candidații vin cu o imagine proprie, iar brandul personal contează mult.

La alegerile locale obișnuite – nu cum sunt cele de acum, din București – vorbim întotdeauna de o combinație între persoana candidatului la primărie și echipa de consilieri propusă de partid. Contează foarte mult persoana candidatului, care este văzută ca o locomotivă și pentru consilieri. Acum însă nu există nici măcar această componentă. Se merge puternic pe imaginea personală. Atât Băluță, cât și Ciucu sunt primari care și-au construit o imagine proprie la nivelul sectoarelor și încearcă acum să o valorifice pentru Primăria Capitalei. Aceasta poate fi o explicație”, a subliniat analistul.

Sigla PSD, abia vizibilă pe afișul lui Daniel Băluță FOTO Facebook
Un electorat cu apetență pentru independenți

În altă ordine de idei, explică George Jiglău, există dorința candidaților de a se plia pe înclinația electoratului spre candidați independenți. Expertul amintește cum, deși a beneficiat de forța organizatorică a PSD, Sorin Oprescu a fost ales în două rânduri primar general candidând ca independent. La fel și Nicușor Dan, ales primar general și președinte fără a avea înscrisă sigla vreunui partid pe buletinul de vot.

„În fundal există și un al treilea element: trendul tot mai pronunțat din ultimii ani care a produs tot mai mulți independenți. Persoane care și-au asumat cariera politică și traseul electoral pe un discurs de respingere față de partide, încercând să valorifice frustrarea și antipatia generală față de acestea – fenomen vizibil nu doar în România, ci peste tot.

Știm bine că, în sondaje, partidele politice se află mereu la coadă, cu încredere de sub 10%. Iar acest lucru se vede și în ultimele alegeri, unde am avut un președinte care a câștigat ca independent, altul care era aproape să câștige tot ca independent, plus alți independenți cu grade diferite de succes. De altfel, și Primăria Capitalei a fost câștigată, în ultimele două runde, de candidați independenți.

Punând toate acestea laolaltă, e posibil ca cei doi candidați să încerce să construiască o imagine a unei independențe proprii, chiar și față de partidul din care provin – deși, evident, nu se pot desprinde complet. Ciucu este prim-vicepreședinte la PNL, iar Băluță, dacă nu mă înșel, urmează să ocupe și el o funcție importantă la congresul PSD”, a arătat George Jiglău.

