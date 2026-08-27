Președintele Nicușor Dan a susținut, joi seară, 27 august, declarații de presă alături de Maia Sandu și de Volodimir Zelenski, la finalul reuniunii trilaterale desfășurată cu ocazia Zilei Independenţei sărbătorite de Republica Moldova.

Volodimir Zelenski, Maia Sandu și Nicușor Dan Foto: Captură video Facebook

Nicușor Dan se află joi la Chișinău, cu prilejul Zilei Independenţei, care marchează 35 de ani de la proclamarea independenţei ţării. El a fost întâmpinat de lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, iar alături de cei doi se află și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderii au participat, cu acest prilej, la o reuniune trilaterală, în urma căreia au ținut o conferință de presă comună.

Prima care a luat cuvântul a fost președinta Maia Sandu, care a subliniat importanța prezenței la Chișinău a președinților României și Ucrainei și a vorbit despre parcursul celor trei state în ultimii 35 de ani.

„Stimate domnule președinte Nicușor Dan, domnule președinte Volodimir Zelenski. Moldova are doi vecini și suntem norocoși să ne fie prieteni. Faptul că sunteți amândoi aici are o semnificație aparte pentru noi”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu: „Eram trei ţări sărace la marginea Europei, iar acum stăm la aceeaşi masă”

Președinta Republicii Moldova a vorbit apoi despre transformările prin care au trecut cele trei țări în ultimele trei decenii și jumătate, subliniind apropierea lor de Europa.

„Acum 35 de ani harta regiunii noastre se schimba. Eram trei ţări sărace la marginea Europei, cu economii ruinate şi cu viitorul incert, iar astăzi trei state europene stăm la aceeaşi masă, respectate în Europa şi în lume. România, membră a NATO şi a Uniunii Europene, Ucraina, ţara care prin curaj şi inovaţie apără astăzi un continent întreg de un agresor brutal, şi Republica Moldova, ţară ai cărei oameni şi-au apărat, prin vot, apartenenţa la familia europeană şi care negociază acum aderarea la UE”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului moldovean a explicat și ce înseamnă, în opinia sa, independența:

„În acești 35 de ani, am învățat ce înseamnă cu adevărat independența. Independenţa înseamnă că ai lumină şi căldură în casă indiferent ce se decide la Moscova, să îţi vinzi produsele acolo unde eşti respectat şi tu, şi munca ta. Să îţi alegi singur drumul şi să decizi prin vot cine îţi conduce ţara”, a spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a evidențiat sprijinul primit din partea României în ceea ce privește aderarea la Uniuneaa Europeană.

„România a fost alături de noi la fiecare cumpănă, a făcut-o firesc, ca un frate sau o soră. Când a intrat în UE, moldovenii au văzut că drumul acesta e realizabil”, a declarat Maia Sandu.

În ceea ce privește Ucraina, Maia Sandu a subliniat că rezistența ucrainenilor contribuie la securitatea Republicii Moldova și a amintit că l-a decorat, luni, pe președintele Volodimir Zelenski.

„La est avem o țară care apără libertatea. Ucrainenii țin agresorul rus departe de casa noastră. De aceea luni l-am decorat pe președintele Volodimir Zelenski. Moldova doarme mai linştită datorită rezistenţei ucrainenilor”, a afirmat șefa statului moldovean.

Volodimir Zelenski: „Moldova, România, sunt aliați naturali ai Ucrainei”

După Maia Sandu, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța cooperării dintre cele trei state și a mulțumit Republicii Moldova și României pentru sprijinul acordat Ucrainei. El a vorbit despre necesitatea unei cooperări strânse între țările vecine și despre eforturile pentru menținerea capacității de apărare.

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„Atunci când ești vecin trebuie să colaborezi cât mai strâns. De acum înainte noi ne vom asigura independența, ne vom păstra capacitatea de a ne apăra țările. Sunt foarte recunoscător Moldovei și României, pentru că ne-au sprijinit permanent”, a afirmat președintele Ucrainei.

Zelenski a făcut referire și la atacurile cu drone Shahed: „În ultimele 24 de ore doar în Kiev am înregistrat 11 alerte de drone Shahed. Din păcate sunt ceva normal, trebuie să ne ajutăm astfel ca orice amenințare să fie întâmpinată adecvat”, a spus el.

Președintele ucrainean a menționat că între cele trei state există deja acorduri de cooperare și a evidențiat relațiile dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

„Avem anumite acorduri deja semnate. Noi valorăm foarte mult că putem să colaborăm. Moldova, România, sunt aliați naturali”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să contribuie la consolidarea capacității comune de apărare a statelor vecine și a subliniat valorile comune ale celor trei țări. În final, el a reafirmat perspectiva europeană comună și angajamentul pentru pace și independență.

„Categoric, ne vom regăsi împreună în UE. Vom consolida toate eforturile pentru pace și independență”, a încheiat Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan: „Avem maturitatea să înțelegem responsabilitatea pentru securitatea acestei regiuni”

La rândul său, președintele Nicușor Dan a vorbit despre relația specială dintre România și Republica Moldova, evidențiind legăturile istorice și culturale dintre cele două state, precum și proiectele comune discutate în cadrul reuniunii.

„România și Republica Moldova au o istorie comună, limbă comună, tradiții comune. De aceea, relația noastră este atât de specială. De aceea, relația noastră este extrem, extrem de funcțională. Am discutat azi de proiecte comune de infrastructură, interconectare energetică, proiecte culturale”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a transmis și un mesaj de susținere pentru Ucraina și a condamnat din nou agresiunea Rusiei.

„Mă bucur să îl reîntâlnesc pe președintele Zelenski. Condamn încă o dată agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Asigur Ucraina încă o dată de suportul continuu al României”, a afirmat Nicușor Dan.

România, reprezentată la Kiev de Mirabela Grădinaru de Ziua Independenței Ucrainei. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Șeful statului român i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței și a transmis felicitări și Ucrainei, cu ocazia Zilei Naționale.

„Îi felicit pe cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței. Felicit cetățenii Ucrainei pentru Ziua Națională de acum câteva zile”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește cooperarea trilaterală, șeful statului a subliniat că România, Republica Moldova și Ucraina își asumă un rol comun în consolidarea securității regionale.

„Pe plan trilateral sunt bucuros că țările noastre colaborează. Această întâlnire e dovada că avem maturitatea să înțelegem responsabilitatea pentru securitatea acestei regiuni și astfel proiectăm securitatea în Europa”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a precizat că în cadrul întâlnirii au fost discutate și proiecte comune de infrastructură și energie și a anunțat un proiect de infrastructură rutieră prin programul SAFE.

„Am discutat de proiecte de infrastructură și energetice comune. Prin programul SAFE România va construi autostradă până la granițele cu Republica Moldova și Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a vorbit și despre parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.

„Am discutat de parcursul european al celor două țări, pe care România îl susține. Republica Moldova e un exemplu pentru toate țările europene în curs de aderare. Sunt convins că tipul acesta de interacțiuni va continua”, a încheiat Nicușor Dan.