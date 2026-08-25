Maia Sandu i-a invitat pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la Chișinău, de Ziua Independenței Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Evenimentele vor avea loc joi, 27 august, la Chișinău, iar prezența celor doi șefi de stat a fost confirmată și de Administrația Prezidențială de la București.

Maia Sandu și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos

De Ziua Independenței Republicii Moldova sunt programate mai multe festivități, inclusiv o paradă militară și un concert. Potrivit Administrației Prezidențiale, absența lui Nicușor Dan de la manifestările organizate luni, la Kiev, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, este explicată prin întâlnirea pe care acesta o va avea cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski la Chișinău, pe 27 august 2026.

Maia Sandu s-a întâlnit luni, la Kiev, și cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, pe care a invitat-o la Chișinău. Aceasta a acceptat invitația și a anunțat că va vizita Republica Moldova pe 1 septembrie, notează NewsMaker.md.

În cadrul întâlnirii, Mirabela Grădinaru a spus că își dorește să o cunoască pe Ludmila Adamciuc, activistă civică și deputată PAS, cunoscută pentru activitatea în sprijinul incluziunii copiilor cu dizabilități, în special a celor cu sindrom Down.

Mirabela Grădinaru a transmis că va veni la Chișinău pe 1 septembrie, iar Maia Sandu i-a răspuns: „Vă așteptăm la Chișinău!”.

Pe 27 august, Republica Moldova celebrează 35 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei zile.

Amenințări cu moartea la adresa mai multor moldoveni de Ziua Indepedenței Republicii Moldova, anul trecut

În 2025, autoritățile din Republica Moldova au reținut mai multe persoane, care ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni ce erau aşteptaţi la Chişinău cu ocazia Zilei Independenței. Mai mulți moldoveni au fost atunci amenințați cu moartea. Conform angajaților IGP, printre moldovenii amenințați cu moartea s-au numărat jurnaliști și funcționari publici.