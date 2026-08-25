Ucraina a primit rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și rachete AIM în urma recentelor întâlniri în formatele NB8 și Coaliția Voluntarilor.

Zelenschi în fața unui sistem Patriot Foto: Profimedia

„Ca să fiu sincer, au sosit și câteva rachete Patriot. Nu pot spune câte, dar câteva. Avem nevoie de mai multe”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă cu președintele estonian Alar Karis la Kiev, pe 25 august. El nu a specificat ce tip de rachete a primit Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, sistemele Patriot pot utiliza trei tipuri de rachete: PAC-2, PAC-3 CRI și PAC-3 MSE. Rachetele PAC-2 sunt concepute în principal pentru a ataca aeronave și rachete de croazieră, în timp ce PAC-3 CRI și PAC-3 MSE pot intercepta mijloace balistice, scrie Pravda.

După cum a menționat Ministerul Apărării, rachetele AIM sunt în serviciul Forțelor Armate Ucrainene de mai mulți ani și sunt lansate atât de pe avioane de vânătoare F-16, cât și de pe sisteme de apărare aeriană NASAMS cu bază la sol. Ucraina folosește rachetele AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM și AIM-7 Sparrow pentru a ataca mijloacele aeriene.

Zelenski a adăugat că Ucraina a primit confirmarea că vor fi livrate mai multe sisteme de apărare aeriană Crotale și rachete pentru acestea.

Crotale NG este un sistem francez de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune, conceput pentru a ataca mijloace aeriene la altitudini joase și foarte joase. Franța a furnizat anterior Ucrainei două astfel de sisteme.

Anterior, Zelenski a declarat că Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot în fiecare lună

Dependența de sistemele americane

În prezent, Ucraina se bazează în mare măsură pe sistemul Patriot missile system și pe interceptorii PAC-3 pentru a contracara atacurile rusești. Însă utilizarea intensă a acestor sisteme, inclusiv în alte regiuni, a dus la scăderea disponibilității.

În același timp, alternativele europene, precum IRIS-T sau SAMP-T, nu sunt produse în cantități suficiente pentru a acoperi necesarul Ucrainei.

Acest context a determinat Kievul să caute soluții interne, în paralel cu eforturile de achiziție prin mecanismele NATO.