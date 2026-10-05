Sursa: Poliţia Română

Poliția Română a pregătit un mesaj ironic pentru șoferii vitezomani care se mai și filmează în timp ce rulează la viteze amețitoare, explicând ce înseamnă „a da cu oiştea-n gard”, dar şi „cât durează să te faci praf”, însoțind mesajul de imagini cu șoferi care gonesc cu peste 300 de kilometri pe oră.

Într-un material video, Poliţia Română le reaminteşte şoferilor că, la viteză mare, o fracţiune de secundă (cât ai bate din palme) poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte, mai ales atunci când eşti cu o mână pe volan, iar cu cealaltă filmezi viteza cu care rulezi.

„Dacă tot vă pricepeţi la armăsari, ar trebui să ştiţi că ei au instinct de supravieţuire”, spune poliţistul din material, referindu-se la „caii-putere” de sub capotele bolizilor. „Voi aveţi doar o mână pe telefon şi una pe volan. Şi ar mai trebui să înţelegeţi şi expresia «a da cu oiştea-n gard».

Oamenii legii continuă cu o serie de replici tăioase la adresa celor care își pun viața în pericol pentru a strânge vizualizări pe internet:

„Anul acesta am dat peste 550.000 de «like-uri» celor care au depășit viteza. Doar că partea asta nu prea o mai posteaza nimeni. Voi, cei care îi iubiți, nu le dați like și spuneți-le să încetinească. Iar pentru cei care tot nu înțeleg, ne vedem pe traseu, «armăsarii mei».”