Nicușor Dan, reacție la decizia UE de a începe negocierile de aderare cu Moldova și Ucraina: „O zi de referință. România va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin”

Președintele Nicușor Dan a salutat decizia statelor membre ale Uniunii Europene de deschidere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, calificând momentul drept unul „de referință” pentru procesul de extindere.

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale.

România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european”, a transmis șeful statului, într-un mesaj public postat pe Facebook și X.

Reacția vine după ce Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat vineri, 12 iunie, că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Moldova, marcând astfel un nou pas important în procesul de extindere al blocului comunitar.

„O Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”, a mai scris Nicușor Dan.