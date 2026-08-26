 27 august: Primele salve de tun românești în Războiul de Independență | adevarul.ro
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27 august: Primele salve de tun românești în Războiul de Independență

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Pe 27 august 1877 au avut loc primele atacuri ale trupelor române în Războiul de Independență, conflict care avea să ducă la recunoașterea internațională a independenței României. Tot pe 27 august, în 1916, Regatul României a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial de partea Antantei.

Războiul de Independență
Războiul de Independență Foto: Arhivă

1877: A avut loc primul atac al trupelor române în Războiul de Independență

Războiul de Independenţă dintre anii 1877-1878, purtat împotriva turcilor, a avut drept consecinţă recunoaşterea pe plan internaţional a independenţei României, scrie Enciclopedia României.

Calendar 8 octombrie: 1878 Armata română, victorioasă în Războiul de Independență, și a făcut intrarea triumfală în București pe Podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei jpeg
Foto: Arhivă

România a intrat în Războiul de Independență alături de Rusia împotriva Imperiului Otoman. Armata română, cu aproximativ 38.000 de militari și 108 tunuri, a participat la luptele de peste Dunăre, contribuind la cucerirea redutei Grivița 1 și a cetății Rahova și la încercuirea Plevnei.

După capitularea lui Osman Pașa, trupele române au asediat Vidinul, în timp ce armata rusă a înaintat spre Constantinopol, ceea ce a dus la semnarea Tratatului de la San Stefano în 1878.

Independența României a fost recunoscută prin tratat și confirmată ulterior de Congresul de la Berlin din 1878, România primind Dobrogea, în timp ce Rusia a recuperat sudul Basarabiei și a obținut gurile Dunării.

1916: Regatul României declară război Austro-Ungariei

România a fost neutră în primii doi ani ai Primului Război Mondial, deși avea o alianță secretă cu Austro-Ungaria, și a intrat în război în august 1916 de partea Antantei, urmărind realizarea idealului național și unirea teritoriilor românești.

Calendar 27 august: 1916 România a declarat război Austro Ungariei, intrând în Primul Război Mondial jpeg
Foto: Arhivă

După o ofensivă inițială în Transilvania, armata română a suferit înfrângeri severe, iar trupele Puterilor Centrale au ocupat inclusiv Bucureștiul, autoritățile retrăgându-se în Moldova. În 1917, armata română a fost reorganizată cu sprijin francez și a obținut victorii importante la Mărăști, Mărășești și Oituz.

Retragerea Rusiei din război a schimbat însă situația, iar România a fost nevoită să încheie pace separată în 1918.

Spre finalul războiului, România a reintrat în conflict, iar destrămarea Austro-Ungariei a creat condițiile pentru Marea Unire din 1918, prin unirea Bucovinei, Basarabiei, Transilvaniei și Banatului cu România.

1947: Se naște actrița americană Barbara Bach

Născută pe 27 august 1946, în New York, Barbara Bach este o fostă actriță și fotomodel. 

Barbara Bach
Barbara Bach Foto: Wikipedia
Una dintre cele mai misterioase și terifiante arme din Antichitate: era ca o gheară capabilă să ridice și să distrugă corăbii întregi

Aceasta s-a născut cu numele Barbara Goldbach, în Queens, New York. Tatăl ei, Howard Goldbach, era de origine evreiască și austro-evreiască și a lucrat ca polițist în cadrul Departamentului de Poliție din New York, iar mama sa, Marjorie, era catolică și de origine irlandeză. Bunica ei este din România, scrie IMDb.

Cariera sa de actriță a început în Italia, unde a interpretat-o pe Nausicaa în „The Odyssey” (1968), o adaptare pentru televiziune a epopeii lui Homer, regizată de Franco Rossi și produsă de Dino De Laurentiis.

În 1977, a interpretat-o pe agenta secretă rusă Anya Amasova în filmul James Bond „The Spy Who Loved Me” (1977). În anul următor, a apărut în filmul de război „Force 10 from Navarone” (1978), în care au jucat și Robert Shaw și Harrison Ford.

Este căsătorită, din 1981, cu fostul baterist al formației The Beatles, Ringo Starr.

1970: A murit actorul român Ștefan Ciobotărașu

Născut pe 21 martie 1910, în Vaslui, Ștefan Ciobotărașu  a fost un actor de film, radio, scenă și voce, precum și scriitor român.

Ștefan Ciobotărașu
Ștefan Ciobotărașu Foto: Arhivă

În tinerețe a venit la București pentru a învăța meseria de pantofar, dar a renunțat, fiind atras de teatru și literatură.

Întors la Vaslui, a urmat liceul, a început să publice poezii și texte umoristice, iar în 1929 s-a înscris la Conservatorul de muzică și artă dramatică din Iași.

A debutat ca actor în 1934, la Teatrul Național din Iași, unde a activat timp de 14 ani, apoi a jucat la mai multe teatre din București. În 1950 a revenit în Capitală și a început perioada celor mai importante roluri ale sale, ajungând să fie supranumit „actorul celor 300 de roluri”. A continuat în paralel să scrie poezie și să joace în teatru și teatru radiofonic.

A debutat în cinematografie în 1954, în filmul „Desfășurarea”, și a apărut ulterior în numeroase producții, printre care „Valurile Dunării”, „Telegrame”, „Pădurea spânzuraților”, „Columna” și „Războiul domnițelor”. Ultimul său rol a fost în filmul „Așteptarea”, în 1970.

În dimineața zilei de 27 august 1970, actorul s-a stins din viață. A fost înmormântat în Cimitirul Bellu.

1991: A fost adoptată Declarația de Independență a Republicii Moldova

Ziua Națională a Republicii Moldova este sărbătorită în fiecare an pe 27 august. Această dată comemorează adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova, în anul 1991, marcând astfel momentul în care Moldova și-a proclamat oficial suveranitatea și independența față de Uniunea Sovietică.

Orașul din Europa unde istoria se îmbină cu magia. Are peste 1.000 de ani, canale de poveste, o faleză superbă și străduțe pavate din Evul Mediu

Istoria modernă a Republicii Moldova este strâns legată de căderea Uniunii Sovietice și de dorința de autodeterminare și independență a poporului moldovean.

2003: Planeta Marte se află la cea mai mică distanță de Terra

La data de 27 august 2003, planeta Marte s-a aflat la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 km de Pământ.

Marte jpg
Foto: Shutterstock

Această apropiere istorică a fost confirmată de NASA și a făcut ca Marte să fie vizibilă pe cerul nopții mai mare și mai luminoasă decât de obicei. 

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