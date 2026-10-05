Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni oprește producția pentru două zile. Cum a explicat compania măsura

Uzina Vehicule Dacia (UVD) de la Mioveni își va suspenda temporar activitatea de producție în zilele de 9 și 12 octombrie, pe fondul evoluției pieței auto și al necesității de adaptare a producției la nivelul comenzilor.

Uzina Dacia Foto: Renault România

Decizia a fost comunicată angajaților printr-o notă internă transmisă de Direcția Comunicare Renault Group România, relatează anchetaonline.ro.

Potrivit informării, liniile de producție vor fi oprite vineri și luni, iar salariații care nu vor fi programați la lucru vor rămâne la domiciliu, beneficiind de drepturile salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă.

Compania explică măsura prin necesitatea corelării ritmului de fabricație cu cererea existentă pe piață.

Activitățile esențiale vor continua

Deși producția de vehicule va fi suspendată temporar, mai multe activități necesare funcționării uzinei vor continua. Printre acestea se numără operațiunile de retuș și realiniere, fabricarea și expedierea pieselor de schimb, activitățile logistice, descărcarea camioanelor și inventarierea componentelor.

Totodată, în perioada opririi producției vor fi efectuate lucrări de mentenanță a instalațiilor, operațiuni de curățenie tehnologică și activități specifice sistemului 5S.

Compania va desfășura și teste asociate implementării unor noi tehnologii în departamentul Caroserie, precum și operațiuni necesare pentru alimentarea și stabilizarea fluxurilor de producție din sectoarele Caroserie și Vopsitorie.

Potrivit sursei citate, DLRo și celelalte direcții conexe își vor adapta programul de lucru și numărul de personal în funcție de activitatea Uzinei Vehicule Dacia și de cerințele clienților externi.

„Nimic bun nu se întâmplă”

Amintim că, luna trecută, Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, a avertizat că uzina de la Mioveni pierde teren în fața fabricilor Renault din alte țări. Energia este mult mai scumpă decât în Spania, producția va scădea cu două cifre în 2026, iar viitorul modelelor Duster și Bigster în România nu este garantat.

„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent şi nu avem nicio viziune”, a declarat Mihai Bordeanu, pentru Money.ro.

Bordeanu a cerut autorităților o strategie clară pentru următorii ani și spune că România trebuie să-și recâștige avantajul competitiv pe care îl avea înainte de pandemie.

Duster și Bigster nu sunt încă garantate pentru Mioveni

Pentru uzina de la Mioveni, miza nu mai este doar atragerea unui al treilea model. În acest moment, nici producția viitoarelor generații Duster și Bigster nu este confirmată pentru România, arată sursa citată. Renault Group are mai multe fabrici care pot concura pentru producția modelelor Dacia, în țări precum România, Maroc, Turcia, Spania și Slovenia. Unele dintre aceste uzine au primit investiții importante în ultimii ani, ceea ce le face mai competitive în interiorul grupului.