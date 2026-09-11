 Nicușor Dan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie: „România va rămâne alături de SUA” | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie: „România va rămâne alături de SUA”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, un mesaj de solidaritate Statelor Unite, la 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Președintele Nicușor Dan și președintele SUA, Donald Trump
Președintele Nicușor Dan și președintele SUA, Donald Trump Foto: Arhivă

„Astăzi se împlinesc 25 de ani de la tragedia de neimaginat din 11 septembrie 2001 și, în numele tuturor românilor, doresc să îmi exprim solidaritatea noastră neîntreruptă și cele mai profunde gânduri de compasiune față de președintele Donald Trump și față de întregul popor american, în special față de familiile care și-au pierdut persoane dragi”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că momentul reprezintă unul de comemorare.

„Este un moment în care România și toate națiunile lumii își amintesc și onorează, alături de Statele Unite, eroismul unei țări și al cetățenilor săi”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre ceea ce, în opinia sa, au demonstrat atacurile de la 11 septembrie dincolo de amploarea tragediei și a pierderilor de vieți omenești.

„Dincolo de oroarea și pierderile provocate, atacurile de la 11 septembrie au dezvăluit lumii spiritul curajos, puternic și vizionar al Americii. Ele au arătat cum o comunitate de națiuni se unește pentru a proteja un mod de viață și idealurile civilizației”, a transmis președintele.

„România a răspuns rapid și fără ezitare”

Șeful statului a amintit că România a răspuns apelului Statelor Unite de a participa la lupta împotriva terorismului.

„Când America le-a cerut aliaților și partenerilor săi să se alăture luptei împotriva terorismului, România a răspuns rapid și fără ezitare”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a transmis că România va continua să fie alături de Statele Unite în apărarea libertății și a valorilor comune.

„Vom continua să rămânem uniți în apărarea libertății noastre și a valorilor pe care le împărtășim, pentru o lume liberă de amenințarea terorismului și a extremismului”, a mai transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „România va rămâne alături de SUA”

În mesajul său, președintele a reafirmat angajamentul României față de Statele Unite și a descris țara noastră drept un partener de încredere al SUA.

„România va rămâne alături de SUA în calitate de partener de încredere și de nădejde, așa cum am demonstrat cu fiecare ocazie de-a lungul anilor, inclusiv prin sprijinul pe care l-am oferit recent”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a făcut referire și la o aniversare importantă pentru relația dintre România și Statele Unite, care va avea loc pe 13 septembrie.

„Parteneriatul nostru durabil va atinge o nouă etapă pe 13 septembrie, când vom marca 15 ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Statele Unite ale Americii și România”, a transmis președintele.

În final, Nicușor Dan a evidențiat rolul documentului în consolidarea relației dintre cele două state.

„Acest document fundamental a aprofundat legătura noastră solidă și a stabilit cadrul pentru cooperarea noastră strategică”, a încheiat președintele României.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Câștigă 7.000 de lei pe lună, dar cumpără mâncare dintr-un magazin social. „Suntem patru membri. Traiul este tot mai greu”
stirileprotv.ro
image
SURSE Șeful DSU, Raed Arafat, chemat la Curtea Militară de Apel pentru punerea sub inculpare în dosarul contrabandei la achiziția unui elicopter. O parte din sechestre, ridicate de CAB
gandul.ro
image
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
mediafax.ro
image
Avertisment pentru Edi Iordănescu, înainte de a semna cu Dinamo Kiev: „Îi va fi greu, va avea de muncă!”
fanatik.ro
image
„Aurul” fierbinte din subteran. Locurile din România unde sunt rezervoare uriașe de energie geotermală insuficient exploatate
libertatea.ro
image
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
gsp.ro
image
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
digisport.ro
image
Maia Morgenstern, mărturisiri sincere despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Nu mai este macrou. Ce conţin, de fapt, conservele vândute în supermarketurile din Marea Britanie
observatornews.ro
image
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
cancan.ro
image
Pensii militare: Vot în Senat pentru reducerea vârstei de pensionare. Ce categorii de pensionari beneficiază?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
playtech.ro
image
„Ești pregătit să fii scos la pauză de Gigi Becali?”. Ce răspuns a dat Denis Drăguș la cea mai incomodă întrebare a interviului FANATIK
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
"Regina de gheață" din WTA, fără reacție în fața americanilor: "Nu poți vedea niciodată ce simte"
digisport.ro
image
Localitatea din România unde motorina se găsește sub 10 lei. Cât costă litrul și ce spun șoferii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bolojan a făcut ANUNȚUL: "Mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi"
romaniatv.net
image
Horoscop 11 septembrie. Se deschid uși pentru mai multe zodii! Apar bani, răspunsuri neașteptate și o decizie care poate schimba planurile
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a numit marele lui talent: „Nu au existat mulți ca mine”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise
click.ro
image
Cât se câștigă la culesul strugurilor: „Se munceşte zilnic, câte şapte ore”. Cu ce problemă se confruntă viticultorii, în ciuda producției bune
click.ro
image
Un general român în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în cap. Pe numele lui fusese emis un ordin de restricție. Ce se întâmplase cu o seară înaintea morții
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Moza din Qatar GettyImages 167794832 jpg
Șeica din Qatar rupe tăcerea după moartea soțului. După o pauză lungă, cea mai puternică femeie din Golf arată că a încheiat doliul
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile
image
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise

OK! Magazine

image
Șeica din Qatar rupe tăcerea după moartea soțului. După o pauză lungă, cea mai puternică femeie din Golf arată că a încheiat doliul