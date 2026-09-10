11 septembrie 2001: Cum au distrus atentatele încrederea în presă și au pregătit terenul pentru era dezinformării

La 25 de ani distanță, moștenirea atacurilor din 11 septembrie depășește cu mult efectele fizice și economice inițiale. Evenimentele din acea zi și „războiul împotriva terorismului" declanșat ulterior au subminat profund încrederea în mass-media tradițională, atât în Statele Unite, cât și în restul lumii, punând bazele actualului peisaj informațional fragmentat și puternic polarizat politic, scrie The Conversation.

Atentatele care au declansat războiul împotriva terorismului Foto: EPA/EFE

În zilele și săptămânile care au urmat atacurilor, jurnaliștii americani s-au confruntat cu o dilemă: să respecte standardele profesionale de obiectivitate, echilibru și imparțialitate sau să se alinieze, patriotic, în sprijinul statului. Mulți au ales cea de-a doua variantă, iar un puternic sentiment patriotic s-a răspândit în redacțiile americane. Jurnaliștii și prezentatorii de știri purtau insigne cu steagul american, în timp ce posturile de televiziune foloseau sloganuri precum „America sub atac" în emisiunile de știri de seară.

Veteranul prezentator Dan Rather a surprins acest ton patriotic într-un interviu emoționant acordat prezentatorului de late-night David Letterman: „George Bush este președintele, el ia deciziile... oriunde vrea să mă alinieze, spuneți-mi doar unde".

Într-un discurs susținut la câteva zile după atacuri, președintele Bush a definit narațiunea care avea să domine în mare parte perioada post-9/11: „Ni s-a făcut un mare rău. Am suferit o pierdere uriașă. Iar în durerea și furia noastră ne-am găsit misiunea și momentul. Libertatea și frica sunt în război. Progresul libertății umane, marea realizare a vremurilor noastre și marea speranță a fiecărei epoci, depinde acum de noi. Națiunea noastră, această generație, va îndepărta o amenințare întunecată de violență de deasupra poporului nostru și a viitorului nostru. Vom mobiliza lumea în jurul acestei cauze, prin eforturile și curajul nostru."

„Războiul împotriva terorismului"

Acest mesaj, denumit de cercetători narațiunea „războiului împotriva terorismului", a contribuit la justificarea răspunsului militar american masiv și de durată la atacuri.

În loc să acționeze ca observatori critici, redacțiile au preluat, în bună măsură, această narațiune. Studiu după studiu a arătat cum jurnaliștii s-au aliniat la interpretarea oferită de guvern, organizațiile de presă folosind tot mai frecvent termeni precum „război", „teroare" și „libertate" în relatările lor.

Fenomenul este descris de cercetătorii din domeniul comunicării drept „reinstituționalizare" - momentul în care un grup restrâns de surse politice preia controlul asupra narațiunii, în urma unei crize, impunând mass-mediei propria interpretare.

Acest tip de presă patriotică nu s-a limitat la Statele Unite. Publicații din Marea Britanie, Spania și Germania au adoptat modele de acoperire mediatică izbitor de asemănătoare.

O temă comună regăsită în presa internațională a fost asocierea dintre islam și terorism. În anii de după 11 septembrie, atacurile teroriste comise pe teritoriul SUA au primit, potrivit cercetărilor, cu 357% mai multă atenție mediatică atunci când autorul era identificat drept musulman. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că, cel puțin din 2001 încoace, atacurile comise de extremiști de dreapta au fost mult mai frecvente în SUA. Tipare similare au fost identificate și în Marea Britanie și în Europa.

Cum s-a schimbat consumul de știri de la 11 septembrie încoace

Aproape 90% dintre cetățenii americani au aflat despre atacurile din 11 septembrie de la televizor. Însă lucrurile s-au schimbat considerabil în sfertul de secol scurs de atunci.

Creșterea inițială a audienței știrilor din SUA, înregistrată imediat după 11 septembrie, a fost urmată de o stare de oboseală informațională, americanii tineri consumând astăzi tot mai puține știri sau evitându-le complet. Apariția noilor tehnologii, în anii 2000, este considerată un factor care a accelerat aceste schimbări. În prezent, nivelul de încredere în presă rămâne aproape de minime istorice în democrațiile occidentale.

Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie

Pentru mulți oameni - în special pentru minoritățile etnice - percepția de părtinire în modul în care presa a relatat despre atacuri și despre invazia Irakului a afectat credibilitatea instituțiilor mass-media. Cercetări realizate în SUA, Marea Britanie și Australia au arătat cum atitudinile negative față de presa tradițională i-au determinat pe oameni să se „detașeze activ" de sursele clasice de informare, căutând forme alternative de implicare politică, susține, în The Conversation, Jared Ahmad, lector în jurnalism, politică și comunicare, la Universitatea din Sheffield.

Primele semne ale acestei detașări au apărut la doar câteva săptămâni după 11 septembrie. Pe măsură ce jurnaliștii se aliniau patriotic, au apărut narațiuni alternative, venite „de jos", și teorii ale conspirației, care speculau asupra „adevăratelor" motive din spatele atacurilor. Aceste interpretări variau de la afirmații potrivit cărora atacurile ar fi fost „regizate" chiar de Statele Unite, până la temeri mai ample, adesea antisemite, legate de apariția unui presupus „guvern mondial unic".

Deși există dezbateri legate de amploarea reală a acestor teorii ale conspirației la acea vreme, cercetările sugerează că ele i-au ajutat pe americani să proceseze trauma provocată de 11 septembrie și, în același timp, să exploreze conexiuni absente din relatările mass-media tradiționale. Totodată, potrivit cercetătorilor, aceste teorii au contribuit la alimentarea unei pierderi tot mai accentuate a încrederii în presa tradițională.

Pentru generațiile mai tinere, memoria evenimentelor din 11 septembrie - și a crizei de încredere care a urmat - este modelată tot mai puțin de relatările mass-media clasice și tot mai mult de subculturile online, umorul negru și meme-urile de pe internet.

Un exemplu este expresia devenită meme „combustibilul de avion nu poate topi grinzile de oțel" (jet fuel can't melt steel beams). Folosită inițial ca argument autentic de susținătorii teoriilor conspirației privind 11 septembrie, expresia a devenit ulterior o glumă răspândită online, utilizată pentru a ridiculiza gândirea conspiraționistă.

Cercetările sugerează că umorul negru poate funcționa ca mecanism de adaptare pentru generațiile tinere, înstrăinate de un mediu mediatic extrem de politizat. Acest tip de umor poate reduce bariera de acces, transformând oamenii din simpli consumatori pasivi în creatori activi de conținut politic.

La 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie din SUA, decesele asociate cancerului depășesc de două ori numărul victimelor atacurilor

În același timp, criticii avertizează că folosirea unor formate aparent inofensive poate contribui, de fapt, la consolidarea unor comunități online și la normalizarea unor opinii politice extreme, subminând și mai mult încrederea în instituțiile tradiționale. Într-adevăr, o mare parte din conținutul online de acest tip reia forme de islamofobie de bază, similare celor răspândite în primii ani ai „războiului împotriva terorismului".

O eră a dezinformării

Modul în care a fost relatat 11 septembrie reprezintă un studiu de caz relevant pentru felul în care presa tradițională își poate provoca, fără să vrea, propriul declin. Renunțând la normele jurnalistice fundamentale în favoarea unui consens patriotic și a unor narațiuni impuse de sus în jos, bazate pe frică, organizațiile de presă au contribuit la transformarea scepticismului public legat de motivele atacurilor teroriste într-un cinism profund și persistent.

Teoriile conspirației apărute în urma atacurilor din 11 septembrie au pus bazele actualei „ere a dezinformării", de la apariția mișcării QAnon până la negaționismul legat de pandemia de COVID-19, susține autorul.

La 25 de ani distanță, trăim într-un peisaj informațional modelat chiar de evenimentele din 11 septembrie, unul în care autoritatea instituțională este respinsă cu regularitate, încrederea este fragmentată de-a lungul liniilor partizane, iar granița dintre știri, nemulțumire politică și divertisment viral s-a estompat definitiv.