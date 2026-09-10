11 septembrie 2001: De ce a ordonat Osama Bin Laden atacul asupra Americii. Motivele invocate de liderul terorist și drama familiilor nevinovate

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri și cu două dintre ele s-au izbit într-un atac sinucigaș în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Acest atentat a schimbat complet lumea în care trăim.

Atacul de la World Trade Center din 11 septembrie 2001 Foto: getty images

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, în Statele Unite, a avut loc cel mai sângeros și brutal atentat terorist din istoria modernă. 19 teroriști au deturnat patru avioane de pasageri care făceau curse interne pe teritoriul Americii de Nord. Ulterior, două dintre acestea au fost pur și simplu izbite în turnurile gemene ale World Trade Center, un important centru al comerțului internațional și al finanțelor, care găzduia sute de companii. La acea oră, mii de oameni erau la locul de muncă. Câteva sute au fost efectiv ucise pe loc, în momentul impactului. Peste 2.000 de oameni au murit ulterior, mai ales după prăbușirea celor două turnuri gemene, a căror structură a cedat după impact.

Al treilea zbor deturnat a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În urma prăbușirii nu au existat supraviețuitori. În total, în urma atacurilor au murit în jur de 3.000 de oameni, printre care pasageri ai avioanelor, angajați ai Pentagonului, angajați ai firmelor din World Trade Center, dar și salvatori care au încercat să intervină cât mai rapid.

Dacă faptele sunt bine cunoscute, surprinse pe camere din diferite unghiuri, cu înregistrări șocante din interiorul avioanelor, a persistat mereu întrebarea: „De ce s-a produs atentatul?”, „Pentru ce au fost uciși atât de mulți oameni?”. Aparent, atentatul a fost motivat doar de rațiuni ideologice și religioase, o componentă a luptei dintre creștini și musulmani, un act de fanatism. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe și mai nuanțate. Iar unul dintre motive a fost răzbunarea pentru un eveniment petrecut cu 16 ani în urmă. Atentatele de la World Trade Center au avut, spun unii specialiști, o motivație politică, mai degrabă decât una religioasă.

O zi aparent normală transformată în coșmar

Filmul atacului de pe 11 septembrie 2001 a fost reconstituit de FBI, în urma probelor administrate. Practic, la atentat au participat 19 bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 33 de ani, din diferite țări islamice. Aceștia au urmat un plan bine stabilit și bine construit, se pare, tocmai din 1998, adică cu trei ani înainte. O parte a atacatorilor au luat lecții de zbor chiar în Statele Unite, tocmai pentru a fi capabili să piloteze avionul direct în țintele stabilite dinainte.

„Cei 19 bărbați care au deturnat și prăbușit cele patru avioane fuseseră cu toții instruiți de Al-Qaida. Trei dintre presupusii piloți — Mohamed Atta, Marwan Al-Shehhi și Ziad Jarrah — făceau parte dintr-o celulă Al-Qaida cu baza în Hamburg, Germania. Toți cei patru piloți au urmat cursuri de pilotaj în Statele Unite. Cincisprezece dintre teroriști proveneau din Arabia Saudită, doi din Emiratele Arabe Unite, unul din Egipt și unul din Liban. Cel mai în vârstă avea 33 de ani, iar ceilalți aveau între 20 și 29 de ani. Grupul includea și două perechi de frați: Wail și Waleed Al-Shehri, aflați la bordul zborului American Airlines 11, și Nawaf și Salem Al-Hazmi, aflați la bordul zborului American Airlines 77. Teroriștii au început să intre în Statele Unite în ianuarie 2000, pentru a pune în aplicare planul. Până la începutul lunii iulie 2001, toți cei 19 se aflau deja în țară”, precizează cei de la FBI.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, au acționat. Au fost deturnate următoarele zboruri:

Primul a fost American Airlines Zborul 11, un avion Boeing 767, cu 81 de pasageri la bord și un echipaj de 11 persoane. A decolat de la Aeroportul Logan din Boston, cu destinația Los Angeles.

Al doilea, United Airlines Zborul 175, tot un Boeing 767, cu 56 de pasageri la bord și un echipaj de nouă persoane. Pleca tot din Boston către Los Angeles.

Avion lovind turnul Foto: getty images

Al treilea, American Airlines Zborul 77, un Boeing 757 care a decolat din Washington, cu destinația Los Angeles, cu 58 de pasageri și un echipaj de șase persoane.

În fine, cel de-al patrulea zbor deturnat a fost United Airlines Zborul 93, cu 37 de pasageri și un echipaj de nouă persoane. Acesta a decolat din Newark, cu destinația San Francisco.

Teroriștii au acționat într-un interval de timp cuprins între 15 și 46 de minute de la decolare. Teroriștii au ales în mod intenționat momentele în care avioanele ajungeau la altitudinea de croazieră. În acea fază a zborului, însoțitorii de bord începeau, de obicei, servirea pasagerilor, ușa cabinei de pilotaj era mai ușor de forțat, iar atenția piloților nu mai era concentrată exclusiv pe manevrele critice de ascensiune. În plus, zborurile alese erau transcontinentale (lungi), având rezervoarele pline cu combustibil, transformând avioanele în bombe volante eficiente.

Teroriștii au utilizat cuttere și bricege, profitând de faptul că, la acea dată, reglementările Agenției Federale de Aviație (FAA) din SUA permiteau accesul la bord cu lame mai mici de 4 inchi (aproximativ 10 cm). Cutterele de carton erau considerate rechizite sau unelte utilitare și nu erau detectate de scanerele de metale ca fiind amenințări letale. Totodată, au folosit spray-uri iritante. Cel puțin asta au raportat însoțitorii de bord prin apelurile telefonice de urgență.

Aceștia precizau că teroriștii au pulverizat substanțe chimice în cabina de la clasa business pentru a imobiliza pasagerii și echipajul și pentru a-i împiedica să respire normal. În plus, au amenințat cu bombe false. În cel puțin două dintre avioane, teroriștii s-au legat la brâu cu cutii sau dispozitive cu fire, pretinzând că au bombe asupra lor pentru a descuraja orice tentativă de revoltă din partea pasagerilor. Ulterior s-a dovedit că acestea erau complet false. În cele din urmă, teroriștii au reușit să pătrundă în cabina piloților. Au înjunghiat personalul și, cel mai probabil, și pasageri. Aceste informații au fost oferite de pasagerii care au reușit să sune din avion, în timpul atacului, dar și pe baza înregistrărilor cutremurătoare din avion. În cele din urmă, teroriștii au îndreptat avioanele către țintele stabilite.

„Allah este cel mai mare!”

La 8:46 dimineața, zborul American Airlines numărul 11 s-a prăbușit în Turnul de Nord al World Trade Center.

Peste numai aproximativ un sfert de oră, la 9:03, zborul United Airlines numărul 175 lovea Turnul de Sud.

Alt grup terorist a prăbușit zborul American Airlines numărul 77 în Pentagon, la ora 9:37 a.m.

Cel de-al patrulea zbor, United Airlines numărul 93, a fost singurul care nu și-a atins ținta. Conform declarațiilor lui Khalid Sheikh Mohammed, organizatorul atentatelor, ținta ar fi fost Capitoliul. Dar pasagerii s-au răsculat împotriva teroriștilor și, așa cum arată înregistrările cutiei negre, s-a dat o luptă în avion. În cele din urmă, teroristul care pilota aeronava i-a îndreptat botul în jos și s-a prăbușit pe un câmp, strigând „Allah este cel mai mare! Allah este cel mai mare! Allah este cel mai mare!”.

3.000 de morți și familii întregi decimate

Turnurile Gemene s-au prăbușit în mai puțin de două ore de la impact, rezistând o perioadă scurtă din cauza daunelor structurale severe și a incendiilor masive alimentate de combustibilul avioanelor. Deși a fost lovit al doilea, Turnul de Sud s-a prăbușit primul, deoarece avionul a lovit o zonă inferioară (etajele 77–85) și la o viteză mult mai mare, exercitând o presiune structurală uriașă. Acesta a fost lovit la ora 09:03 și s-a prăbușit la ora 09:59. A rezistat 56 de minute după impact. Turnul de Nord a fost lovit la ora 08:46 și s-a prăbușit la ora 10:28. A rezistat 1 oră și 42 de minute după impact.

Tăcerea FBI și avionul oprit la sol. O piesă lipsă din tragedia din 11 septembrie 2001

Conform raportului tehnic oficial, incendiul extrem de violent a slăbit grinzile de oțel ale clădirilor până când acestea nu au mai putut susține greutatea etajelor superioare, declanșând o prăbușire progresivă în lanț. La impact au murit atât pasagerii avioanelor, personalul, teroriștii, dar și sute de angajați aflați în birouri la acel moment. Alți 2.000 au murit după prăbușirea turnurilor. A fost o adevărată tragedie, mai ales că au murit oameni nevinovați. Inclusiv copii.

Atentatul din 11 septembrie Foto: getty images

„Aproape 3.000 de oameni au murit în atacurile de la 11 septembrie. O fetiță de 2 ani aflată la bordul zborului 175 a murit împreună cu părinții ei, în timp ce aceștia se îndreptau spre Disneyland. Un bărbat de 85 de ani, aflat la bordul zborului 11, a murit alături de soția sa, în timp ce cei doi călătoreau pentru a participa la nunta fiului ei. Opt copii și-au pierdut viața, printre care trei copii de 11 ani aflați la bordul zborului 77, care se îndreptau într-o excursie școlară. Trei studenți au murit la bordul zborului 93. Victimele locuiau în New York, Washington, D.C. și în alte 27 de state. O companie de servicii financiare a pierdut 658 de angajați. Armata Statelor Unite a pierdut 75 de militari, bărbați și femei. Peste 400 de membri ai serviciilor de intervenție, inclusiv 60 de oameni ai forțelor de ordine, au fost uciși. Aproape 3.000 de copii și-au pierdut unul dintre părinți”, precizează cei de la FBI.

Statisticile oficiale arată că familii întregi au fost șterse de pe fața pământului. Au murit părinții și copiii. De exemplu, Christine, fetița de doi ani, și părinții ei, Peter și Sue Kim Hanson, călătoreau din Massachusetts spre Los Angeles pentru a-și vizita rudele și pentru a merge la Disneyland, pentru fetiță. Erau pasageri la bordul zborului United 175, care s-a prăbușit în Turnul de Sud. Bunica ei a povestit ulterior că Christine iubea să grădinărească împreună cu tatăl ei și purta cu ea o jucărie de pluș preferată, Peter Rabbit.

Dana Falkenberg (3 ani) și Zoe Falkenberg (8 ani), împreună cu părinții lor, Charles și Leslie Falkenberg, se aflau la bordul zborului American Airlines 77, care s-a prăbușit în Pentagon. Familia călătorea spre Australia, via Los Angeles. Obiecte care le-au aparținut celor două surori, printre care un ursuleț de pluș și un dinozaur de pluș, sunt păstrate la National September 11 Memorial & Museum.

Alți trei copii, olimpici, de 11 ani, au murit împreună în American Airlines 77. Erau însoțiți de profesorii lor. Primiseră drept premiu, pentru rezultate deosebite, o excursie educațională în California. Iar lista dramatică a victimelor complet nevinovate poate continua.

Se pune întrebarea ce i-a determinat pe cei de la Al-Qaida, ce l-a determinat pe Osama bin Laden, la acea vreme, să pregătească un asemenea atac, îndreptat împotriva civililor, până la urmă? Motivele ideologice și religioase există, dar nu sunt cele mai profunde. Din contră, oferă o viziune simplistă. Motivele au fost mult mai profunde.

O răzbunare islamică, pretextul lui Osama Bin Laden

Atacul de la 11 septembrie a fost ordonat de Osama bin Laden, liderul organizației teroriste Al-Qaida. Deși inițial a negat implicarea, Osama bin Laden a confirmat oficial, într-o înregistrare video din 2004, că el a dat personal ordinul pentru comiterea atentatelor. Decizia a fost luată împreună cu cercul său de conducere din Al-Qaida, aflat la acea vreme în Afganistan.

Interesant este faptul că planul a fost făcut încă din anul 1996. Cel care s-a ocupat de toate detaliile și, totodată, cel care ar fi oferit ideea folosirii unor piloți kamikaze a fost Khalid Sheikh Mohammed. Acesta i-a prezentat întregul plan lui Osama bin Laden, care l-a aprobat și a asigurat toată finanțarea pentru ca teroriștii să ajungă în Statele Unite și să urmeze cursuri de pilotat avioane.

Teroriștii nu erau niște ignoranți, din medii defavorizate, care, evident, ar fi bătut la ochi în America. Majoritatea provenea din medii educate și intelectuale, erau fie studenți, fie absolviseră universități de prestigiu din Europa. De altfel, o parte trăiau la Hamburg, în Germania. Și cunoșteau la perfecție limba engleză.

Pretextul oferit de Osama bin Laden pentru orchestrarea acestui atac a fost aplicarea legii talionului. Adică „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Acesta îi acuza pe americani de implicare în conflictele din Orient, de susținere a Israelului și de masacre împotriva populațiilor islamice.

„Extinderea Israelului este una dintre cele mai mari crime, iar voi sunteți liderii celor care au comis aceste crime. Și, desigur, nu este nevoie să explicăm și să demonstrăm amploarea sprijinului american pentru Israel. Crearea Israelului este o crimă care trebuie eliminată. Fiecare persoană ale cărei mâini s-au murdărit prin contribuția la această crimă trebuie să-i plătească prețul și să-l plătească scump”, preciza Bin Laden în „Scrisoarea către poporul american” din 2002, făcând legătura dintre atac și sprijinirea Israelului.

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De altfel, și în fatwa (este o opinie sau o hotărâre juridico-religioasă emisă de un specialist în legea islamică (șaria)), dată din 1998, când se punea la punct atacul:

„Scopul Statelor Unite este, de asemenea, să servească micul stat al evreilor și să distragă atenția de la ocuparea Ierusalimului și uciderea musulmanilor de acolo. Cea mai bună dovadă în acest sens este dorința lor de a distruge Irakul, cel mai puternic stat arab vecin, precum și efortul lor de a fragmenta toate statele din regiune, precum Irakul, Arabia Saudită, Egiptul și Sudanul, în mici state fără importanță și, prin dezbinarea și slăbirea lor, să garanteze supraviețuirea Israelului și continuarea ocupației brutale, în cadrul cruciadei, a Peninsulei”, preciza Bin Laden.

Osama Bin Laden Foto: getty images

Lucrurile au fost complicate și mai mult de a Doua Intifadă, cunoscută și sub numele de Intifada Al-Aqsa, o revoltă palestiniană violentă și un conflict major împotriva Israelului în perioada 2000–2005. Au murit atunci peste 3.000 de palestinieni, iar americanii au fost acuzați că au ținut partea Israelului. La toate acestea se adăugau sancțiunile împotriva Irakului, dar și prezența trupelor americane în Orientul Mijlociu.

Relatările presei arabe despre A doua Intifadă, care difuzau în întreaga lume imagini și relatări despre atrocitățile israeliene, au devenit un element important al succesului Al-Qaida. Liderii Al-Qaida au emis în mod regulat numeroase declarații prin care afirmau că toți musulmanii au obligația de a purta jihad pentru eliberarea Palestinei. Bin Laden a susținut în mod constant că securitatea Americii va fi pusă în pericol din cauza rolului său în subminarea siguranței palestinienilor.

Un plan politic eronat

La baza atentatelor a fost, totuși, un plan politic și militar al lui Osama bin Laden, care nu numai că nu a avut efectul scontat, dar s-a întors total împotriva lui. Unii specialiști, precum Michael Doran, credeau că atacurile de la 11 septembrie erau menite să stârnească o reacție disproporționată a americanilor în Orient, care să provoace o revoluție panislamistă.

Același cercetător preciza că Osama bin Laden spera ca represaliile americane crunte după 11 septembrie să-i unească pe musulmani contra Occidentului și să-i radicalizeze, declanșând revoluții în statele arabe și atacuri împotriva americanilor.