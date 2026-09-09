 Luca Niculescu, tot mai aproape de o desemnare oficială ca prim-ministru. Piperea: „Durează 3-4 luni, după care pică” | adevarul.ro
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Luca Niculescu, tot mai aproape de o desemnare oficială ca prim-ministru. Piperea: „Durează 3-4 luni, după care pică”

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Desemnarea viitorului premier se mai amână câteva zile. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele până nu se formează o majoritate concretă.

Luca Niculescu
Luca Niculescu Foto: Inquam / George Călin

Varianta Luca Niculescu premier aste tot mai plauzibilă în ultimele ore, după ce și PSD și-ar fi dat acordul asupra acestei desemnări, după ce anterior social-democrații au punctat că au propria variantă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu fiind nominalizat oficial.

Liderii partidelor se așteaptă ca în aceste zile să aibă loc noi consultări cu președintele Nicușor Dan și chiar desemnarea viitorului prim-ministru. Se știe până acum că președintele nu organizează joi nicio întâlnire oficială.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut că Nicușor Dan i l-a propus, în timpul unei discuții tete-a-tete, pe Luca Niculescu pentru a fi înlocuitorul lui Ilie Bolojan, dar liderii maghiari pun condiții. 

Dominic Fritz, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Cotidianul, despre susţinerea unui premier precum Luca Niculescu că nu există un premier independent pentru că este o sintagmă fără niciun fel de sens.

„Nici apolitic nu există. Un premier este dependent de partidele în Parlament care îl susţin, de voturile în Parlament, care sunt partide politice. Deci nu poate să existe nici premier independent, nici premier apolitic", a mai arătat el.

Fritz a menţionat că este absolut exclus ca USR să susţină un premier care este dependent de PSD. El a mai spus că USR este pregătit să susţină alegerile anticipate pentru că nu este un accident că Constituţia României prevede pentru astfel de situaţii alegeri anticipate.

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a postat un comentariu pe pagina Facebook, în care anunță că PSD e deja resemnat cu numele preferatului lui Nicușor Dan

„Pesediștii s-au resemnat. Nu va fi desemnat Grindeanu, ci Luca Niculescu. Vor fi mai mulți miniștri PSD în schița de guvern a acestui comandor al Franței, deci PNL și USR nu vor vota. Evident, nici AUR nu va vota. Dacă un asemenea guvern trece, va avea trei partide mari în opoziție (situație fluidă, în curs de solidificare)”, a scris Piperea pe Facebook.

Numele diplomatului Luca Niculescu nu apare însă pentru prima dată în scenariile analizate de președinte. Luca Niculescu a fost luat în calcul și la negocierile anterioare pentru formarea Guvernului, când Nicușor Dan a susținut numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.

Cine e Luca Niculescu

Luca Niculescu este diplomat de carieră și fost jurnalist, cu o experiență îndelungată în relațiile externe ale României. A fost ambasador al României în Franța, iar ulterior a ocupat funcții de conducere în Ministerul Afacerilor Externe.

Niculescu este implicat și în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind coordonatorul național al acestui demers. Experiența sa diplomatică și rolul în negocierile privind aderarea României la OCDE reprezintă unul dintre argumentele pentru care numele său este luat în calcul pentru o funcție executivă de prim rang.

Diplomatul a fost deja propus pentru funcția de ministru de Externe în variantele de Guvern discutate în vară, ceea ce arată că este considerat o persoană compatibilă cu direcția de politică externă dorită de președinte.

Surse apropiate de Administrația Prezidențială spun că președintele și-ar dori ca noul Guvern să fie instalat până la finalul lunii, în contextul evaluării pe care agenția de rating S&P urmează să o facă în cazul României, aceasta urmând să stabilească dacă țara noastră își păstrează statutul de piață de încredere pentru investitorii străini.

 Potrivit acelorași surse, social-democrații își doresc ca problema formării Guvernului să fie tranșată până la 20 septembrie, după negocierile oficiale convocate de președinte.

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