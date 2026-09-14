 Președintele Nicuşor Dan vrea să desemneze premierul înainte de plecarea în SUA: „Evident că nu putem să mai aşteptăm” | adevarul.ro
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Președintele Nicuşor Dan vrea să desemneze premierul înainte de plecarea în SUA: „Evident că nu putem să mai aşteptăm”

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Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că intenţionează să desemneze premierul înainte de plecarea sa în Statele Unite, în contextul în care negocierile dintre partidele politice pentru formarea unui guvern nu au dus încă la un rezultat. Şeful statului spune că aşteaptă mai multă disponibilitate la dialog odată cu începerea sesiunii parlamentare, însă consideră că nu mai poate fi amânată desemnarea unui candidat pentru funcţia de premier.

„Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicuşor Dan, într-un interviu acordat Euronews, în Finlanda.

Întrebat dacă doreşte să facă desemnarea înainte de plecarea în Statele Unite, preşedintele a răspuns afirmativ: „Doresc asta”.

Nicuşor Dan a precizat că a purtat zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor şi că formaţiunile politice au avut, la rândul lor, negocieri pentru identificarea unei formule de guvernare.

Ce spune Nicuşor Dan despre Alexandru Nazare

Preşedintele a comentat şi scenariul în care ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ar putea fi desemnat premier, după ce a participat în weekend la nunta acestuia.

Şeful statului a evitat să confirme o eventuală nominalizare, dar a subliniat relaţia profesională bună pe care o are cu Nazare.

„Nu vreau să complic şi mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de Finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o, profesional”, a afirmat preşedintele.

Întrebat dacă Nazare are profilul necesar pentru funcţia de premier, Nicuşor Dan l-a descris drept un profesionist, care ştie să lucreze cu cifrele şi cu bugetul României, aspect pe care îl consideră esenţial în perioada următoare.

„Dar, de aici, până la o voinţă politică pentru 233 de voturi, e o altă discuţie”, a adăugat şeful statului.

Nicuşor Dan nu exclude alegerile anticipate

În ceea ce priveşte posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate, Nicuşor Dan a declarat că nu îşi doreşte ca România să ajungă într-o astfel de situaţie, însă nu mai exclude complet acest scenariu.

Preşedintele a avertizat că alegerile anticipate nu ar rezolva imediat criza politică şi ar putea prelungi perioada de incertitudine.

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral, care probabil se duce sau puţin înainte sau puţin după Anul nou. Înseamnă o concentrare şi mai mare de atacuri între partide până atunci şi o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică”, a declarat Nicuşor Dan.

„Nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a adăugat preşedintele.

Întrebat dacă anticipatele ar putea deveni o opţiune după ce un nou premier nu ar obţine votul Parlamentului, Nicuşor Dan a spus că obiectivul său este găsirea unei formule de guvern care să primească votul Legislativului.

„Ce încercăm este să avem o variantă de guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subliniat şeful statului.

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