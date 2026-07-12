Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan îi primește luni, 13 iulie, pe liderii fostei coaliții

Președintele Nicușor Dan va avea luni, 13 iulie, o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, în încercarea de a identifica o majoritate parlamentară capabilă să susțină învestirea unui nou Guvern.

Începând cu ora 9.00, șeful statului se va întâlni cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

România se află într-un blocaj politic după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, la începutul lunii mai. Negocierile purtate în ultimele săptămâni nu au reușit să contureze o formulă de guvernare stabilă, iar tentativele de desemnare a unui nou premier au eșuat.

După retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru funcția de prim-ministru, liberalul Adrian Veștea a fost desemnat candidat, însă nu a obținut sprijinul necesar pentru a fi învestit de Parlament.

Nicușor Dan: „Nu simt că se conturează o soluție”

La finalul Summitului NATO de la Ankara, șeful statului a recunoscut că, în acest moment, nu vede o ieșire clară din criza politică.

Potrivit președintelui, liderii partidelor i-au prezentat în ultimele zile pozițiile și discuțiile purtate între formațiunile politice, însă fără a se ajunge la un consens privind o viitoare majoritate.

Luni, Nicușor Dan le va cere liderilor politici să prezinte public soluțiile pe care le consideră viabile pentru formarea unui guvern și pentru asigurarea unei majorități parlamentare, potrivit Agerpres.

Propunerile de premier nu au susținerea necesară

Președintele a subliniat că numele vehiculate până acum pentru funcția de prim-ministru, respectiv Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu dispun de sprijinul necesar pentru a obține votul Parlamentului.

Nicușor Dan a reiterat că nu va desemna un candidat despre care știe din start că nu poate strânge o majoritate parlamentară, respingând ideea unor nominalizări făcute doar pentru efect de imagine.

Presiunea, pe liderii partidelor

Șeful statului a transmis că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci partidelor reprezentate în Parlament. În acest context, consultările de luni sunt văzute drept un nou test pentru liderii politici, care trebuie să vină cu o soluție concretă pentru deblocarea situației și formarea unui nou Executiv.

Amintim că Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL și liderul organizației județene Iași, i-a transmis un mesaj public președintelui Nicușor Dan înaintea consultărilor politice programate pentru luni, susținând că liberalii nu trebuie să fie transformați în „colacul de salvare” al PSD:

„Nu ne cereți să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), și cu atât mai puțin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Național Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje și lipsă de încredere”.