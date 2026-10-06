 Țara care a decis să nu mai participe la Eurovision 2027. Retragerea, motivată de reduceri bugetare | adevarul.ro
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Țara care a decis să nu mai participe la Eurovision 2027. Retragerea, motivată de reduceri bugetare

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Televiziunea cehă nu va participa la Eurovision 2027, invocând ajustările bugetare în curs și cerințele impuse de concurs. Postul public nu intenționează nici să difuzeze competiția.

Eurovision
Cehia nu va participa la Eurovision 2027 Foto: Shutterstock

Cehia nu va participa la ediția din 2027 a concursului Eurovision. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe contul de Instagram dedicat Eurovision al Ceska televize (CT).

Ceska televize explică faptul că participarea la concurs presupune eforturi considerabile în ceea ce privește programarea, producția și organizarea. În contextul ajustărilor bugetare aflate în desfășurare, postul a decis să nu participe la ediția din 2027.

Decizia se aplică ediției din 2027, fără să fie indicată o dată pentru revenirea Cehiei în concurs. Ceska televize a transmis:

„Evaluăm fiecare ediție a concursului separat, așa că nu dorim să speculăm în acest moment când va reveni Televiziunea Cehă în Concursul Eurovision.”

Postul a mai anunțat că nu intenționează să achiziționeze o licență pentru difuzarea concursului.

Potrivit postării, fanii cehi vor putea urmări transmisia oficială online pe canalul de YouTube al Eurovision și își vor putea vota favoriții. Voturile acestora vor fi incluse în categoria „Restul lumii” („Rest of the World”).

Retragerea Cehiei vine în contextul în care Ceska televize intenționează să facă economii de 350 de milioane de coroane cehe, echivalentul a aproximativ 14,3 milioane de euro, în 2027. Planul mai amplu de reducere a cheltuielilor include concedieri și anularea sau difuzarea mai rară a mai multor programe, potrivit Eurovisionworld.com.

Directorul general al CT, Hynek Chudárek, a declarat că economiile vor ajuta postul să se pregătească pentru un buget incert și să evite reducerile bruște ale programelor și serviciilor oferite.

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