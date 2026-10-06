Ucraina refuză aderarea la UE dacă are restricții la exportul de cereale

Ucraina nu va accepta un model de aderare la Uniunea Europeană care ar limita permanent accesul produselor sale agricole pe piața comunitară, a declarat ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, într-un interviu acordat Politico.

Cereale în port Foto: Shutterstock

Reacția vine după ce Comisia Europeană a prezentat marți o analiză privind pregătirea Uniunii pentru viitoarele extinderi, document care propune limitarea accesului pe piața europeană pentru anumite produse agricole considerate sensibile.

„Pentru noi există o diferență fundamentală între o perioadă de tranziție și o restricție permanentă. Ucraina este pregătită pentru prima variantă. Cea de-a doua ar contraveni însăși logicii unei aderări depline la Uniunea Europeană”, a afirmat Vîsoțki.

Ideea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană continuă să provoace dezbateri în interiorul UE, în special în sectorul agricol. Kievul este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale, iar unele state membre, printre care și Polonia, au impus în trecut restricții asupra importurilor agricole ucrainene pentru a-și proteja propriii fermieri.

Potrivit propunerii Comisiei Europene, Bruxellesul intenționează să „limiteze semnificativ sprijinul financiar și accesul pe piață pentru produsele agricole sensibile” și să încurajeze Ucraina să își redirecționeze exporturile către piețele sale „istorice” din Africa și Orientul Mijlociu.

Ministrul ucrainean a respins însă ideea că agricultura țării sale ar trebui privită exclusiv ca o amenințare pentru fermierii europeni.

Taras Vîsoțki a explicat că Ucraina poate contribui la reducerea dependenței UE de importurile din țări terțe pentru produse precum îngrășămintele, soia sau lizina utilizată în hrana animalelor.

Vîsoțki a precizat că Ucraina este dispusă să accepte perioade de tranziție, inclusiv introducerea graduală a subvențiilor agricole, cote temporare și mecanisme de protecție pentru produsele sensibile, însă a subliniat că acestea trebuie să fie limitate în timp și să aibă o dată clară de expirare.