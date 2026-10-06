 Ucraina refuză aderarea la UE dacă are restricții la exportul de cereale | adevarul.ro
search
Marți, 6 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ucraina refuză aderarea la UE dacă are restricții la exportul de cereale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ucraina nu va accepta un model de aderare la Uniunea Europeană care ar limita permanent accesul produselor sale agricole pe piața comunitară, a declarat ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, într-un interviu acordat Politico.

Cereale în port
Cereale în port Foto: Shutterstock

Reacția vine după ce Comisia Europeană a prezentat marți o analiză privind pregătirea Uniunii pentru viitoarele extinderi, document care propune limitarea accesului pe piața europeană pentru anumite produse agricole considerate sensibile.

„Pentru noi există o diferență fundamentală între o perioadă de tranziție și o restricție permanentă. Ucraina este pregătită pentru prima variantă. Cea de-a doua ar contraveni însăși logicii unei aderări depline la Uniunea Europeană”, a afirmat Vîsoțki.

Ideea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană continuă să provoace dezbateri în interiorul UE, în special în sectorul agricol. Kievul este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale, iar unele state membre, printre care și Polonia, au impus în trecut restricții asupra importurilor agricole ucrainene pentru a-și proteja propriii fermieri.

Potrivit propunerii Comisiei Europene, Bruxellesul intenționează să „limiteze semnificativ sprijinul financiar și accesul pe piață pentru produsele agricole sensibile” și să încurajeze Ucraina să își redirecționeze exporturile către piețele sale „istorice” din Africa și Orientul Mijlociu.

Ministrul ucrainean a respins însă ideea că agricultura țării sale ar trebui privită exclusiv ca o amenințare pentru fermierii europeni

Taras Vîsoțki a explicat că Ucraina poate contribui la reducerea dependenței UE de importurile din țări terțe pentru produse precum îngrășămintele, soia sau lizina utilizată în hrana animalelor.

Vîsoțki a precizat că Ucraina este dispusă să accepte perioade de tranziție, inclusiv introducerea graduală a subvențiilor agricole, cote temporare și mecanisme de protecție pentru produsele sensibile, însă a subliniat că acestea trebuie să fie limitate în timp și să aibă o dată clară de expirare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
Sorina Matei zguduie TVR. În plină discuție publică despre nepotismele din instituție, noua șefă postează imagini cu unul dintre angajați, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, surprins cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă
gandul.ro
image
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
mediafax.ro
image
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv
fanatik.ro
image
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
libertatea.ro
image
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
digi24.ro
image
„În 105 ani, nimeni nu a făcut așa ceva” Remarca absurdă a lui Hagi a stârnit un dialog aprins în studio
gsp.ro
image
A venit confirmarea oficială: lovitură de proporții pentru România în drumul către EURO!
digisport.ro
image
Cine este românul care vrea să se întoarcă pe bicicletă din China: „Ne vedem pe drumuri, oameni buni!”
click.ro
image
Șoc în SUA. Trump a sugerat ca Iranul să fie lăsat să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
cancan.ro
image
Până la ce oră poți da muzica tare la țară? Când poate vecinul să cheme Poliția și ce riști
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
prosport.ro
image
A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului
playtech.ro
image
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei României! Tabloul complet al zilelor în care Hagi a pus „coroana” deoparte. FANATIK a aflat totul
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie și acuzațiile publice
digisport.ro
image
Stai la țară și dai muzica tare la o petrecere? Nu trebuie să fie ora 22:00 ca Poliția să poată să te amendeze
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul Valentinei, imagini șocante pe aeroport! Ce a făcut Vlad Bălţăţeanu întrece orice imaginație, toată lumea a rămas mască
romaniatv.net
image
Avertisment privind iarna și primăvara 2027. Ne așteaptă facturi uriașe la energie electrică
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!”
actualitate.net
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”
click.ro
image
Andreea Popescu trăiește un adevărat calvar de 10 ani! Un bărbat o urmărește și o amenință cu moartea
click.ro
image
Horoscop miercuri, 7 octombrie. Racii reiau legătura cu persoane din trecut, Vărsătorii descoperă un adevăr
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (9) jpg
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”

OK! Magazine

image
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa