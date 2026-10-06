Rusia își construiește propria alternativă la sistemul financiar occidental. Rubla digitală depășește de trei ori estimările în prima lună

Rusia accelerează adoptarea rublei digitale într-un moment în care sancțiunile occidentale au făcut mai complicate tranzacțiile cu principalii săi parteneri comerciali. Peste 220.000 de conturi digitale în ruble au fost deschise în prima lună de la lansarea oficială a monedei, de peste trei ori mai multe decât estimările inițiale ale Băncii Centrale a Rusiei.

Peste 220.000 de conturi digitale în ruble au fost deschise într-o lună Foto: arhivă

Rubla digitală a fost lansată la 1 septembrie. Banca centrală rusă estima că în prima lună vor fi deschise aproximativ 60.000 de conturi. Până la sfârșitul lunii septembrie, numărul acestora depășise însă 220.000.

„Ne așteptam la aproximativ 60.000 de conturi. Totuși, până la sfârșitul lunii septembrie, în prima lună, aveam peste 220.000 de conturi. Cu alte cuvinte, suntem deschiși către lume”, a declarat Zulfiya Kakhrumanova, viceguvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, potrivit Reuters.

Rubla digitală, o alternativă la infrastructura financiară occidentală

Rusia a accelerat dezvoltarea monedei digitale după ce sancțiunile impuse în urma războiului din Ucraina au limitat accesul țării la anumite segmente ale sistemului financiar internațional și au complicat plățile cu parteneri importanți precum China și India.

O infrastructură de plăți bazată pe monede digitale ale băncilor centrale ar putea permite Rusiei să efectueze anumite tranzacții fără să depindă în aceeași măsură de intermediarii și infrastructura financiară occidentală.

Moscova încearcă, în același timp, să lege proiectul de inițiativele BRICS privind integrarea monedelor digitale naționale. Rusia, China, India și celelalte state membre ale grupului caută soluții pentru facilitarea plăților dintre țările participante.

Dacă astfel de sisteme vor ajunge să fie utilizate pe scară largă, ele ar putea schimba modul în care sunt realizate anumite tranzacții comerciale între statele BRICS.

Adoptarea a început, dar infrastructura trebuie construită

Peste 220.000 de conturi deschise într-o singură lună reprezintă un început peste așteptările autorităților. Și companiile par să se pregătească pentru utilizarea noii monede. VTB, a doua cea mai mare bancă din Rusia, a anunțat că peste 1.500 de clienți corporativi sunt pregătiți să deschidă conturi digitale în ruble.

Pentru ca moneda să aibă însă un rol important în economie, Rusia trebuie să dezvolte infrastructura necesară utilizării sale la scară largă. Acest lucru este valabil atât pentru plățile interne, cât și pentru eventualele tranzacții cu partenerii comerciali externi.

Rubla digitală ar putea oferi și un control mai mare autorităților asupra anumitor fluxuri de bani. Susținătorii proiectului spun că aceasta ar putea îngreuna evaziunea fiscală, ar putea permite verificarea modului în care sunt cheltuite anumite beneficii sociale și ar putea crește transparența achizițiilor publice.

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Ce este diferit față de banii din contul bancar

Rubla digitală nu este același lucru cu banii pe care rușii îi folosesc deja prin aplicațiile bancare. În cazul plăților obișnuite, banii sunt gestionați prin sistemul bancar comercial. Rubla digitală este emisă direct de banca centrală și reprezintă o creanță asupra acesteia.

Moneda este diferită și de criptomonede, care nu sunt emise de o bancă centrală.

Pentru populație, diferența dintre rubla digitală și plata electronică obișnuită nu este însă atât de ușor de înțeles. Vladimir Putin a cerut recent autorităților financiare să explice mai clar aceste diferențe.

Băncile comerciale nu sunt convinse de necesitatea proiectului

Extinderea rublei digitale întâmpină și opoziție din partea unor bănci comerciale. Acestea au investit masiv în propriile servicii digitale și susțin că Rusia dispune deja de un sistem de plăți electronice bine dezvoltat.

German Gref, directorul general al Sberbank, a criticat proiectul, argumentând că băncile oferă deja servicii de plată digitală la nivel național.

Reticența există și în rândul populației. Sondajele de opinie arată că majoritatea rușilor se opun în continuare plății salariilor în ruble digitale. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor și banca centrală au început să plătească, voluntar, salariile unor angajați în această monedă.

Rusia încearcă să-și construiască propriul sistem de plăți

Dincolo de utilizarea internă, miza proiectului este legată de poziția Rusiei în sistemul financiar internațional. Sancțiunile occidentale au făcut mai dificile anumite tranzacții, iar Moscova caută soluții care să îi permită să continue comerțul cu principalii săi parteneri.

Deocamdată, rubla digitală este într-o etapă de extindere și testare. Numărul mare de conturi deschise în prima lună arată că există un interes mai mare decât anticipau autoritățile, însă succesul proiectului va depinde în mare măsură de cât de ușor va putea fi folosită moneda în economia reală și, mai ales, în relațiile comerciale externe.

Dacă Rusia va reuși să conecteze sistemul său cu infrastructurile digitale ale altor state BRICS, rubla digitală ar putea deveni mai mult decât o nouă formă de plată pentru consumatorii ruși. Ar putea fi una dintre componentele prin care Moscova încearcă să reducă efectele izolării financiare provocate de sancțiunile occidentale.