Nicușor Dan, discuții cu președintele Consiliului European: Aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE sporește securitatea în regiune

Președintele Nicușor Dan a participat marți la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare. Șeful statului a avut și o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, discuțiile vizând bugetul Uniunii Europene, competitivitatea economică, extinderea blocului comunitar și provocările de securitate.

Nicușor Dan și Antonio Costa au avut o întâlnire în septembrie Foto: Facebook/Nicușor Dan

„În pregătirea viitorului EUCO am avut astǎzi o convorbire telefonicǎ cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat de la creșterea competitivității economice și prețurile la energie, la viitorul buget al Uniunii. România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rǎmân prioritare pentru noi”, a scris șeful statului într-o postare pe Facebook.

Un alt subiect abordat în discuția cu Antonio Costa a fost extinderea Uniunii Europene. Președintele României și-a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.

„Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre”, a subliniat Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf.

„Am încredere că alături de ceilalți șefi de stat vom reuși să progresăm pe toate aceste teme importante”, a mai spus șeful statului.

„Statele membre ale Grupului „Prietenii Competitivității” sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie”

Nicușor Dan participat marți la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare.

„Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator”, a scris președintele într-o altă postare pe Facebook.

„Este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple”

Șeful statului a subliniat că România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea:

„Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru”.