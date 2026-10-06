Detalii terifiante din procesul românului care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit în Spania. Fetița care a supraviețuit îl numește „Monstrul”

În a treia zi de proces, în care românul George Virgiliu Teianu este judecat în Spania pentru că și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit, familia victimei a făcut declarații cutremurătoare.

George Teianu şi-a ucis soţia cu 66 de lovituri de cuţit, sub ochii fetiţei lor de 2 ani. Foto: ulrimahora/Alejandro Sepúlveda

Crima pentru care George Virgiliu Teianu este judecat a avut loc pe 10 decembrie 2024, în zona Coll d’en Rabassa din Palma de Mallorca. Românul, care are acum 42 de ani, și-a ucis soția, Rosario Díaz, într-o mașină în care se afla și fiica lor de aproape doi ani.

Potrivit anchetatorilor, George Virgiliu Teianu era la volan, soţia sa, care acceptase să se întâlnească cu el, în ciuda faptului că obţinuse un ordin de restricţie împotriva lui, stătea pe scaunul din dreapta, iar copilul se afla pe bancheta din spate. Românul a scos un cuțit pe care îl ascunsese în haine și și-a înjunghiat soția de 66 de ori. Rosario a murit în autoturism, iar Teianu a continuat să conducă după atac, provocând un accident înainte de a abandona mașina și de a fugi. Fiica lor a rămas în autoturism, rănită, lângă trupul mamei sale.

Rosario mai avea o fiică din prima căsătorie. Fata are acum 10 ani, știe ce s-a întâmplat cu mama ei și, potrivit familiei, refuză să mai pronunțe numele tatălui vitreg. Unchiul copilei a povestit că aceasta îl numește simplu „Monstrul”.

„Din ziua aceea nu ne-am mai odihnit”

Cumnatul lui Rosario Díaz a intrat vizibil agitat în sala de judecată și a vorbit despre perioada în care femeia încerca să se despartă de George Teianu. Cei doi se cunoșteau de mai mult timp, iar bărbatul a spus că relația dintre el și cumnata sa fusese una bună. Știa că Rosario voia să se despartă și chiar încercase să discute cu Teianu, cerându-i să o lase să-și vadă de viața ei, relatează amp.ultimahora.

„I-am spus: «Las-o, vezi-ți de viața ta în Tenerife» și mi-a răspuns: «Jur că o s-o omor, pe ea și pe oricine va fi cu ea»”, a spus el în faţa instanţei.

Cumnatul victimei a povestit și ce s-a întâmplat în ziua în care Rosario a fost ucisă. Cu câteva ore înainte de tragedie, femeia îl sunase pentru a vorbi despre planul ei de a deschide un salon de coafură și despre găsirea unui spațiu. „Am sunat-o la ora două după-amiaza și nu mi-a răspuns”.

Mai târziu, bărbatul a văzut la știri mașina cumnatei sale și a auzit că un român și-a ucis soția.

„Am văzut într-un material mașina cumnatei mele și că un român și-a ucis soția. Eram în baie și am ieșit tremurând. I-am arătat telefonul soției mele, care a țipat și a leșinat. Din ziua aceea nu ne-am mai odihnit”, a mai povestit el.

După moartea lui Rosario, familia a locuit timp de aproximativ un an în Albacete. Pentru fata cea mare, care provenea din prima căsătorie a mamei sale, dispariția acesteia a venit peste o perioadă în care copilul înțelegea deja cine era bărbatul pe care familia îl considera responsabil de tragedie. Potrivit unchiului, copila îl numește „Monstrul”.

„O trata ca pe un obiect”

Sora victimei a povestit că George Teianu o ținea pe Rosario departe de familie și că, în anumite perioade, rudele nici măcar nu puteau să o vadă. Femeia a spus că sora sa ajunsese să fie complet dependentă de soțul ei, care hotăra când și cum se întâlnea cu cei apropiați.

„Nu ne lăsa să o vedem”, a spus sora victimei. „O trata ca pe un obiect, totul trebuia să fie așa cum spunea el”.

Familia a aflat ulterior și cât de dificilă devenise situația în care Rosario încerca să-și crească cele două fete. Sora ei a povestit că femeia fusese prinsă furând dintr-un magazin Eroski, pentru că nu mai avea bani să le cumpere mâncare copiilor.

„Pe sora mea au prins-o furând din Eroski pentru că nu avea bani să le dea de mâncare fiicelor sale. Toate acestea le-am aflat ulterior”, a spus ea în timpul procesului.

Potrivit femeii, Rosario plătise aproximativ 20.000 de euro pentru ca George Teianu să iasă din închisoare, după ce acesta fusese implicat într-un atac asupra unui portar din s’Arenal, pe care îl lovise cu o bară de fier.

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Banii se duceau pe jocuri de noroc și droguri

Cea mai bună prietenă a lui Rosario a descris și ea relația dintre cei doi ca fiind una în care femeia ajunsese tot mai izolată de familie şi de apropiaţi.

„Vedeam că era o relație foarte toxică”, a afirmat cea mai bună prietenă a victimei. „O manipula foarte mult. Nu o lăsa să se apropie prea mult de familia ei, de sora ei, de cumnatul ei, de mama ei... o ținea foarte izolată”.

Potrivit acesteia, George Teianu cheltuia banii lui Rosario la jocuri de noroc și pe droguri, iar femeia era nevoită să suporte consecințele acestor vicii. Prietena a povestit că Rosario îi spusese și despre episoade de violență, inclusiv despre momente în care soțul ei o lovea și scuipa în față.

Cu aproximativ o lună înainte de crimă, Rosario depusese plângere împotriva lui. Femeia îi spusese prietenei sale că nu mai putea continua în acel fel și că voia să rămână singură cu fetele.

„Mi-a spus că nu mai rezistă, că nu mai poate continua să trăiască așa, plătindu-i toate viciile. Voia să fie liniștită și singură cu fetele”.

Un judecător din Palma a emis, la 2 noiembrie 2024, un ordin de protecție, prin care George Teianu nu mai avea voie să se apropie la mai puțin de 500 de metri de Rosario și nici să ia legătura cu ea. În plus, purta o brățară electronică legată de sistemul Cometa.

Măsura nu a făcut-o însă pe femeie să se simtă în siguranță. Dimpotrivă, după emiterea ordinului, Rosario i-ar fi spus prietenei sale: „Mi-a spus: «Acum o să mă omoare»”.

Cu câteva zile înainte de crimă, Rosario i-ar fi povestit și despre un alt episod care o speriase. Femeia îl luase pe George Teianu de la aeroport, iar în mașină se aflau și cele două fiice minore. Potrivit mărturiei, bărbatul a tras de volan de două ori, încercând să provoace accidente.

Ce s-a întâmplat în ziua crimei

Pe 10 decembrie 2024, Teianu și Rosario s-au întâlnit, deși asupra bărbatului era în vigoare ordinul de protecție. Cei doi au mers să o ia pe fiica lor cea mică, iar după ce copilul a urcat în mașină, George Virgiliu Teianu s-a așezat la volan. Rosario se afla pe scaunul din dreapta, iar fetița de aproape doi ani a rămas pe bancheta din spate.

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Potrivit anchetatorilor, în timp ce conducea pe drumul din Can Pastilla, Teianu a scos un cuțit cu lama de aproximativ 15 centimetri, pe care îl ascunsese în haine, și și-a atacat soția. I-a aplicat 66 de lovituri de cuțit în zona capului, gâtului, toracelui, abdomenului și brațelor, iar rănile i-au provocat moartea.

După atac, bărbatul a continuat să conducă, a accelerat și a provocat mai multe incidente în trafic, până când autoturismul a lovit o altă mașină. A abandonat apoi vehiculul și a fugit, lăsând-o pe fiica sa de aproape doi ani în mașină, rănită în urma accidentului, lângă trupul mamei sale.

Polițiștii locali l-au găsit aproximativ o jumătate de oră mai târziu, într-un parc din Coll d’en Rabassa.

Fiica de 10 ani nu vrea să mai audă numele lui

Mama lui Rosario a recunoscut în fața juraților că nu a știut cât de greu îi era fiicei sale în relația cu Teianu. Femeia a vorbit și despre nepoata sa, fata de 10 ani care este copilul lui Rosario din prima căsătorie. Copila nu vrea să mai audă numele de familie Teianu și o întreabă pe bunica ei când va putea să-l schimbe.

„Singurul lucru pe care mi-l cere în fiecare zi este să nu pronunțe nimeni acel nume de familie atunci când o sună. Mă întreabă când voi putea să-i schimb numele de familie și eu îi spun că foarte curând”, a povstit femeia.

George Virgiliu Teianu are mai multe antecedente penale, inclusiv pentru furt, tâlhărie și apartenență la o organizație criminală. Pentru uciderea lui Rosario, încălcarea ordinului de protecție și violența în familie, procurorii cer o pedeapsă totală de 27 de ani de închisoare.