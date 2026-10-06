Simion susține că numele lui Grindeanu apare în dosarul de corupție al fostului său șef de cabinet, Cristian Anton

Președintele AUR, George Simion, a declarat marți seară, la TVR, că numele lui Sorin Grindeanu apare în dosarul lui Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR) și fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu. Simion a precizat că informațiile provin de la avocații care au studiat dosarul.

Simion susține că numele lui Sorin Grindeanu apare în dosarul șefului ARR Foto: Mediafax

„E prietenul cel mai bun al lui Grindeanu, a fost șeful lui de Cabinet. Foi întregi apar înnegrite în dosarul ARR cu numele Sorin. Unii o să mă întrebe acum So-ce? Sorin Grindeanu!”, a spus George Simion.

Liderul AUR a precizat că are aceste date de la avocații care au studiat dosarul.

Directorul ARR, reținut pentru fapte de corupție

Cristian Anton a fost reținut în luna aprilie pentru infracțiuni precum luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit procurorilor, Cristian Anton ar fi constituit, în decembrie 2025, un grup infracțional organizat alături de alte persoane, cu scopul fraudării examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale, în schimbul unor sume de bani.

Anchetatorii susțin că, în calitate de lider, acesta ar fi coordonat activitatea grupului, ar fi stabilit comisiile de examinare și ar fi permis fraudarea probelor, inclusiv prin furnizarea răspunsurilor sau înlocuirea candidaților.

În martie 2026, Anton ar fi primit 60.000 de euro pentru două examene, iar anterior alte zeci de mii de euro pentru facilitarea promovării frauduloase. De asemenea, un alt inculpat ar fi colectat peste 100.000 de euro de la candidați.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit aproximativ 500.000 de euro la domiciliul lui Anton, ascunși în cutii de pantofi.

Ce declara Sorin Grindeanu despre dosar

La vremea respectivă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a avut niciodată suspiciuni privind posibile fapte de corupție în legătură cu Cristian Anton. Grindeanu susținea atunci că nu are emoții în privința anchetei.

„Dacă vă uitați în rechizitoriu, nu apare niciunde numele de Sorin Grindeanu, așa că n-am de ce să nu spun lucrurile așa cum stau. N-am niciun fel de emoție. Dacă aș fi știut lucruri de acest tip, le-aș fi semnalat.”

Întrebat dacă l-ar mai fi numit șef de cabinet în acele condiții, Grindeanu a insistat că nu are nimic de ascuns.

„V-am explicat... v-am explicat mai devreme, n-am de ce să ascund lucrurile așa cum au stat. N-am de ce să fug. Nu am încălcat legea. Cine încalcă legea în România, plătește”, a mai declarat Grindeanu.