 Simion susține că numele lui Grindeanu apare în dosarul de corupție al fostului său șef de cabinet, Cristian Anton | adevarul.ro
search
Marți, 6 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Simion susține că numele lui Grindeanu apare în dosarul de corupție al fostului său șef de cabinet, Cristian Anton

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele AUR, George Simion, a declarat marți seară, la TVR, că numele lui Sorin Grindeanu apare în dosarul lui Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR) și fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu. Simion a precizat că informațiile provin de la avocații care au studiat dosarul.

George Simion - Sorin Grindeanu
Simion susține că numele lui Sorin Grindeanu apare în dosarul șefului ARR Foto: Mediafax

„E prietenul cel mai bun al lui Grindeanu, a fost șeful lui de Cabinet. Foi întregi apar înnegrite în dosarul ARR cu numele Sorin. Unii o să mă întrebe acum So-ce? Sorin Grindeanu!”, a spus George Simion.

Liderul AUR a precizat că are aceste date de la avocații care au studiat dosarul.

Directorul ARR, reținut pentru fapte de corupție

Cristian Anton a fost reținut în luna aprilie pentru infracțiuni precum luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit procurorilor, Cristian Anton ar fi constituit, în decembrie 2025, un grup infracțional organizat alături de alte persoane, cu scopul fraudării examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale, în schimbul unor sume de bani.

Anchetatorii susțin că, în calitate de lider, acesta ar fi coordonat activitatea grupului, ar fi stabilit comisiile de examinare și ar fi permis fraudarea probelor, inclusiv prin furnizarea răspunsurilor sau înlocuirea candidaților.

În martie 2026, Anton ar fi primit 60.000 de euro pentru două examene, iar anterior alte zeci de mii de euro pentru facilitarea promovării frauduloase. De asemenea, un alt inculpat ar fi colectat peste 100.000 de euro de la candidați.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit aproximativ 500.000 de euro la domiciliul lui Anton, ascunși în cutii de pantofi.

Ce declara Sorin Grindeanu despre dosar

La vremea respectivă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a avut niciodată suspiciuni privind posibile fapte de corupție în legătură cu Cristian Anton. Grindeanu susținea atunci că nu are emoții în privința anchetei.

„Dacă vă uitați în rechizitoriu, nu apare niciunde numele de Sorin Grindeanu, așa că n-am de ce să nu spun lucrurile așa cum stau. N-am niciun fel de emoție. Dacă aș fi știut lucruri de acest tip, le-aș fi semnalat.”

Întrebat dacă l-ar mai fi numit șef de cabinet în acele condiții, Grindeanu a insistat că nu are nimic de ascuns.

„V-am explicat... v-am explicat mai devreme, n-am de ce să ascund lucrurile așa cum au stat. N-am de ce să fug. Nu am încălcat legea. Cine încalcă legea în România, plătește”, a mai declarat Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
George Simion aruncă bomba serii: ”Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat marțea viitoare în Parlament”
gandul.ro
image
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș desființează „strategia Hagi”: „Poate doar să spoiască naționala! Pacientul este deja mort”
fanatik.ro
image
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
libertatea.ro
image
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
digi24.ro
image
„În 105 ani, nimeni nu a făcut așa ceva” Remarca absurdă a lui Hagi a stârnit un dialog aprins în studio
gsp.ro
image
A venit confirmarea oficială: lovitură de proporții pentru România în drumul către EURO!
digisport.ro
image
Descoperirea șocantă făcută de o proprietară după plecarea chiriașilor. El, absolvent de Medicină, ea, studentă la Drept: „Am crezut că avem cadavre”
click.ro
image
Șoc în SUA. Trump a sugerat ca Iranul să fie lăsat să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
cancan.ro
image
Până la ce oră poți da muzica tare la țară? Când poate vecinul să cheme Poliția și ce riști
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
prosport.ro
image
Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților
playtech.ro
image
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie și acuzațiile publice
digisport.ro
image
Încă o lovitură dură pentru Eurovision 2027. O țară europeană renunță la concurs din cauza problemelor financiare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul Valentinei, imagini șocante pe aeroport! Ce a făcut Vlad Bălţăţeanu întrece orice imaginație, toată lumea a rămas mască
romaniatv.net
image
Serviciile secrete germane dezvăluie ce face Putin. Rusia duce un război ”din umbră” în Europa
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!”
actualitate.net
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”
click.ro
image
Andreea Popescu trăiește un adevărat calvar de 10 ani! Un bărbat o urmărește și o amenință cu moartea
click.ro
image
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (9) jpg
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”

OK! Magazine

image
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa