 Luca Niculescu începe consultările pentru formarea Guvernului. PSD avertizează că nu va susține măsuri de austeritate „de tip Bolojan” | adevarul.ro
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Luca Niculescu începe consultările pentru formarea Guvernului. PSD avertizează că nu va susține măsuri de austeritate „de tip Bolojan”

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Premierul desemnat Luca Niculescu începe joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. Primele întâlniri sunt programate cu PSD, PNL și UDMR și vor avea loc la sediile formațiunilor politice.

Premierul desemnat Luca Niculescu începe joi consultările cu partidele.
Premierul desemnat Luca Niculescu începe joi consultările cu partidele. Foto: GEORGE CALIN

Niculescu se va întâlni cu delegația PSD la ora 11.00, cu reprezentanții PNL la ora 14.00, iar la ora 15.30 va avea discuții cu UDMR, conform programului anunțat.

PSD merge la negocieri cu mai multe condiții

Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea i-a acordat un mandat de negociere și că social-democrații vor să afle viziunea economică și socială a lui Luca Niculescu și în ce măsură aceasta este compatibilă cu propriul program de guvernare.

Grindeanu a subliniat că PSD nu poate acorda „voturi în alb” și nu va susține o construcție politică fără fundamente solide. De asemenea, liderul social-democrat a exclus susținerea unor măsuri de austeritate similare celor asociate guvernării Bolojan, chiar dacă acestea ar fi prezentate într-o altă formă.

„În niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva”, a transmis Sorin Grindeanu, avertizând că o astfel de situație ar putea duce România mai aproape de alegeri anticipate.

PSD votează pentru Luca Niculescu, dar ezită să intre la guvernare SURSE

Majoritatea liderilor PSD sunt de părere că partidul trebuie să se întoarcă la guvernare și să primească cel puțin 8 portofolii puternice în Cabinetul condus de Luca Niculescu, susțin surse politice pentru Adevărul. Pe de altă parte, apropiații lui Sorin Grindeanu l-au sfătuit să voteze guvernul, dar să nu trimită miniștri în executiv, în condițiile în care restul partidelor vor face opoziție. Mai multe detalii AICI.

Liberalii vor discuta cu premierul desemnat și vor evalua propunerile acestuia

PNL va analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa guvernamentală propusă de Niculescu înainte de a decide dacă va susține învestitura. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a anunțat că liberalii vor discuta cu premierul desemnat și vor evalua propunerile acestuia.

UDMR vrea o componentă economică puternică

La rândul său, UDMR vrea ca viitorul program de guvernare să includă o componentă economică puternică, indexarea pensiilor și măsuri pentru protejarea drepturilor minorității maghiare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că participarea formațiunii la viitorul Guvern este, deocamdată, o chestiune secundară.

Luca Niculescu își pregătește programul de guvernare

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul prin care Luca Niculescu a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. Acesta are la dispoziție zece zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor, documente care urmează să fie depuse în Parlament.

Premierul desemnat a declarat că în această perioadă lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru discuțiile cu partidele. Niculescu a subliniat că, dincolo de negocierile privind majoritățile și numele miniștrilor, obiectivul este găsirea unor soluții pentru echilibrul politic și economic al României.

Printre prioritățile menționate de acesta se află găsirea unor soluții pentru problema prețurilor la energie, o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banilor publici și o gestionare mai atentă a cheltuielilor statului.

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