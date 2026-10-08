Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, că liberalii nu vor participa la viitorul Guvern, dar sunt dispuși să voteze instalarea acestuia în Parlament. Bolojan a precizat că PNL are deja o decizie potrivit căreia nu va mai participa la o guvernare alături de PSD.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern”, a declarat Ilie Bolojan după discuții.

Liderul liberalilor a explicat că poziția partidului este legată de experiența guvernării alături de PSD.

„Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a afirmat Bolojan.

PNL poate vota instalarea Guvernului

Deși nu va intra în Executiv, PNL este dispus să susțină instalarea Guvernului Luca Niculescu prin votul din Parlament. Bolojan a spus că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să poată lua rapid măsurile necesare în domeniul bugetar.

„L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România şi necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline”, a declarat președintele PNL.

Potrivit acestuia, viitorul Executiv trebuie să rezolve mai întâi urgențele bugetare și să asigure funcționarea instituțiilor statului. Printre măsurile menționate de Bolojan se numără rectificarea bugetară, reducerea cheltuielilor pentru respectarea țintelor asumate și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor, în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinte, şi, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în aşa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică şi ceea ce am câştigat, ca eforturile pe care le-au făcut toţi românii în acest an să nu fie pierdute”, a mai spus Bolojan.

Un alt subiect discutat de Ilie Bolojan cu Luca Niculescu a fost respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei bugetare asumate de România pentru anul viitor.

„Angajamentul privind respectarea ţintelor de deficit şi a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor este un lucru important, nu pentru o ţintă bugetară sau alta, ci pentru că este o condiţie pentru menţinerea echilibrelor bugetare necesare, pentru buna funcţionare a instituţiilor şi relansarea economiei româneşti”, a declarat liderul PNL.

O decizie finală în ceea ce privește poziția PNL va fi luată săptămâna viitoare, a mai spus Bolojan.

„În funcție de programul pe care îl va definitiva, în funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național. Probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern”, a mai spus liderul PNL.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Luca Niculescu a avut loc în cadrul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar instalării Executivului.