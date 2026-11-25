Găsirea unui loc de parcare a devenit o adevărată provocare într-o capitală europeană. Șoferii pierd, în medie, 35 de minute pe zi în căutarea unui spațiu liber, adică aproape 12 ore pe lună. În unele cartiere, la orele de vârf, doar 9% dintre locurile de parcare sunt gratuite.

O stradă aglomerată din Roma Foto: Pexels

Este situația din Roma, potrivit unui studiu realizat de Inrix, o companie specializată în analiza traficului și a mobilității urbane. Cercetarea a comparat disponibilitatea locurilor de parcare din 121 de orașe din întreaga lume, iar capitala Italiei ocupă locul 98 în clasamentul privind posibilitatea de a găsi un loc de parcare pe stradă.

Cartierele în care parcarea este aproape imposibilă

Cele mai mari dificultăți apar în timpul săptămânii, în intervalul 12:00-14:00. În centrul Romei, doar 29,3% dintre locurile de parcare sunt disponibile gratuit în acest interval. Procentul crește la 42,7% seara și la 40,6% în weekend, potrivit Roma Today.

În anumite cartiere, situația este și mai dificilă. Sallustiano este zona cea mai afectată: între orele 12:00 și 14:00, doar 9% dintre locurile de parcare sunt gratuite. În Colonna, procentul este de 13%. La polul opus se află cartiere precum Trastevere și Campitelli, unde disponibilitatea locurilor gratuite este mai ridicată, de 38,5%, respectiv 40,6%.

Una dintre explicațiile acestei situații este concentrarea sediilor de birouri, a instituțiilor și a ministerelor în anumite zone. Angajații, dar și persoanele care ajung acolo pentru diverse servicii, folosesc frecvent mașina, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra locurilor de parcare.

Cât costă parcarea în capitala Italiei

Dacă găsirea unui loc liber este dificilă, tarifele pentru parcarea cu plată sunt relativ accesibile în comparație cu cele din alte mari orașe europene.

Potrivit studiului, tariful mediu în Roma este de 1,05 euro pe oră, ceea ce plasează capitala italiană pe locul 19 în clasamentul celor mai ieftine orașe analizate.

Prin comparație, parcarea costă în medie 6 euro pe oră în Paris, 7,53 euro în Amsterdam și 8,35 euro în Londra.

Autoritățile pregătesc încă 30.000 de locuri de parcare cu plată

Problema parcărilor ar putea deveni și mai sensibilă pentru locuitorii Romei, în condițiile în care planul aprobat de administrația orașului prevede extinderea zonelor cu plată.

Proiectul include amenajarea a aproximativ 30.000 de locuri de parcare cu plată suplimentare, dintre care 15.000 ar urma să rezulte din transformarea unor locuri gratuite în locuri cu plată.

Măsurile au fost contestate de Codacons, asociația italiană pentru protecția consumatorilor, care a depus o acțiune la Tribunalul Administrativ Regional din Lazio (TAR), solicitând anularea unor prevederi ale planului.

Reprezentanții organizației susțin că administrația nu a demonstrat că va asigura suficiente locuri de parcare gratuite și că nu a oferit alternative adecvate pentru locuitori.

România nu apare în clasamentul INRIX Parking Scorecard 2026. Studiul analizează 121 de zone centrale din orașe aflate în 14 țări din America de Nord și Europa, iar România nu se numără printre țările incluse.