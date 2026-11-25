Deputații dezbat miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Documentul vizează gestionarea sistemului sanitar, de la criza medicamentelor și restanțele la concediile medicale până la investițiile în spitale prin PNRR.

Moțiunea împotriva lui Alexandru Rogobete, dezbătută miercuri Foto: Facebook

Moțiunea, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, a fost depusă de parlamentarii celor două formațiuni și este programată pentru dezbatere în plenul Camerei Deputaților, miercuri, de la ora 10.00.

Semnatarii îl acuză pe Alexandru Rogobete că pune accent pe comunicarea publică și pe propria imagine, în timp ce probleme importante ale sistemului sanitar rămân nerezolvate.

Printre criticile formulate se numără modul în care a fost construit bugetul Sănătății pentru 2026, restanțele de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale și lipsa unui mecanism funcțional prin care farmaciile să raporteze medicamentele care nu se găsesc.

De asemenea, PNL și USR îi reproșează ministrului situația investițiilor în spitale finanțate prin PNRR. Potrivit documentului, din cele 27 de spitale incluse inițial în program, doar opt au mai rămas pe lista finanțată prin acest mecanism.

Ce probleme din sistemul sanitar sunt invocate în moțiune

Printre reproșurile aduse ministrului se află și situația medicamentelor necesare pacienților oncologici și celor cu afecțiuni psihice. Semnatarii critică lipsa unui mecanism eficient de raportare a medicamentelor care nu se găsesc în farmacii și susțin că Ministerul Sănătății a preferat să publice statistici în loc să ofere soluții concrete.

Subiectul a ajuns în centrul disputei după cazul jurnalistei Liliana Ruse care a reclamat că nu găsește unul dintre medicamentele de care are nevoie. În urma controverselor provocate de reacția ministrului, Alexandru Rogobete le-a cerut scuze pacienților, iar USR și PNL au anunțat pregătirea unei moțiuni simple împotriva sa.

Un alt reproș vizează investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit acuzațiilor formulate de cele două partide, din cele 27 de spitale incluse inițial în programul de finanțare, doar opt au mai rămas pe lista proiectelor susținute prin PNRR, celelalte fiind eliminate sau transferate către alte surse de finanțare.

Ce le-a transmis Rogobete parlamentarilor înaintea dezbaterii

Cu o zi înaintea dezbaterii, Alexandru Rogobete a reacționat într-un mesaj publicat pe Facebook, în care l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu că s-ar afla în spatele demersului parlamentar.

Ministrul a susținut că moțiunea ar fi fost inspirată din postările lui Voiculescu și a pus sub semnul întrebării rolul acestuia în redactarea documentului, în condițiile în care nu este parlamentar.

„Moțiune parlamentară sau răfuială personală? Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile”, a scris Rogobete.

Ministrul a afirmat că va răspunde acuzațiilor în Parlament cu documente și cifre și a criticat transformarea dezbaterii într-o confruntare politică.

„Voi răspunde fiecărei acuzații cu documente, cu cifre și cu fapte. Sistemul de sănătate are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi. Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea!”, a transmis Alexandru Rogobete.