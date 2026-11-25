Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri dacă menține arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu sau dispune o măsură preventivă mai blândă, după ce atât fostul candidat la prezidențiale, cât și procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului Ilfov.

Călin Georgescu află miercuri dacă rămâne în arest la domiciliu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu se află deja în arest la domiciliu, după ce luni Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu această măsură. Fostul candidat este monitorizat electronic.

Două contestații împotriva deciziei Tribunalului Ilfov

Tribunalul Ilfov a decis, pe 18 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, hotărârea nefiind definitivă la momentul pronunțării. Soluția a fost contestată atât de procurorii DIICOT, care solicită menținerea arestului preventiv, cât și de fostul candidat, care urmărește instituirea unei măsuri preventive mai puțin restrictive.

În cazul arestului la domiciliu, Georgescu trebuie să nu părăsească locuința fără permisiunea instanței, să se prezinte ori de câte ori este chemat și să nu comunice cu persoana vătămată, Răzvan Liviu Leu, cu membrii familiei acestuia, cu Ionel Rusen sau cu martorii din dosar.

De asemenea, fostul candidat este obligat să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere, să comunice periodic informații privind mijloacele sale de existență și nu poate participa la manifestări sportive, culturale sau alte adunări publice. Totodată, îi este interzis să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Dosarul în care Georgescu este acuzat de înșelăciune cu 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Ionel Rusen, într-un dosar instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu, în contextul unei presupuse afaceri cu finanțare externă.

Potrivit acuzațiilor procurorilor, omul de afaceri ar fi fost convins să achite bani pentru obținerea unei finanțări de milioane de euro, însă împrumutul nu s-ar fi concretizat, iar suma transferată nu ar fi fost restituită.

Georgescu mai este judecat, alături de Horațiu Potra și alți inculpați, într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat, precum și într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor persoane vinovate de genocid și crime de război.