Fost selecționer al echipei României, Edward Iordănescu (48 de ani) a semnat contractul cu Watford FC. Tehnicianul a ajuns în Hertfordshire în această dimineață. „Sunt foarte mândru și fericit să mă aflu la acest club de fotbal”, a declarat Iordănescu.

Edward Iordănescu va conduce o echipă de tradiție din Anglia Foto: Sportpictures

Tehnicianul român a spus pentru pagina oficială a grupării din liga a doua engleză: „Îmi dau seama că echipa traversează un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciuri în ultimele zile și am mare încredere în viitor. Îmi voi pune toată pasiunea în această muncă și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu multă muncă. Restul va veni de la sine. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu suporterii la meciul din această seară și să mă apuc de treabă.”

Iordănescu a anunțat și cine sunt membrii staff-ului său tehnic: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Cei de la Watford FC i-au urat bun venit lui Iordănescu Foto: Watford FC

Adrian Mariappa va conduce echipa în această seară, la meciul cu Blackburn Rovers. Pe banca tehnică, el va fi secondat de Paul Furlong și Lloyd Doyley. Edward Iordănescu își va urmări noua echipă din tribune, urmând să preia conducerea tehnică sâmbătă, la meciul împotriva celor de la Derby County.

Watford FC ocupă locul 20 în Championship, liga a doua de fotbal din Anglia. Gruparea are 15 puncte, fiind la 3 puncte deasupra lui Preston, aflată pe 22, și la 5 de Derby, care ocupă ultima poziție în clasament.

Lotul englezilor este evaluat la 97,50 milioane de lire sterline.