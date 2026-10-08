Răspunsul tranșant al lui Siegfried Mureșan la propunerea PSD către PNL de a intra la guvernare: „Nu, mulțumim!”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan respinge propunerea PSD privind participarea la guvernare și lansează un atac dur la adresa social-democraților. Acesta susține că PSD este responsabil pentru actuala criză politică și acuză partidul că își pune propriile interese înaintea celor ale României.

Siegfried Mureșan respinge propunerea PSD Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!”, a scris Siegfried Mureșan într-un mesaj public.

Mureșan susține că actuala criză politică a început în urmă cu cinci luni și afirmă că PSD ar fi contribuit la declanșarea acesteia, împreună cu AUR.

„PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR. De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid”, a afirmat Mureșan.

Mureșan apără guvernarea Bolojan

În mesajul său, liberalul susține că PNL și-a asumat responsabilitatea guvernării într-o perioadă dificilă și indică măsurile adoptate de Guvernul Bolojan drept argument pentru poziția partidului.

„PNL și-a asumat guvernarea în perioada de criză și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan. Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou”, a mai scris eurodeputatul.

„PNL este în totală antiteză cu PSD”

Siegfried Mureșan susține că între PNL și PSD există diferențe majore în ceea ce privește obiectivele politice și acuză social-democrații că urmăresc, în primul rând, menținerea influenței partidului.

„PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice”, a afirmat liberalul.

În finalul mesajului, Mureșan susține că România are nevoie de un guvern care să își asume rezolvarea problemelor.

„România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide”, a conchis Siegfried Mureșan.

Apelul lui Sorin Grindeanu către PNL și UDMR

Poziția liberalului vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. PSD a transmis că este pregătit să își asume guvernarea și a cerut construirea unei majorități parlamentare clare.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis totodată un apel către PNL și UDMR pentru construirea unei majorități parlamentare transparente, în cazul în care social-democrații vor participa la viitoarea guvernare.

„Fac un apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.