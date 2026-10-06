George Simion: Raportul privind anularea alegerilor va fi lansat marțea viitoare în Parlament

Preşedintele AUR, George Simion, a anunțat că săptămâna viitoare va fi publicat în Parlament un raport al Comisiei de abuzuri din Legislativ privind anularea alegerilor.

Președintele AUR, George Simion Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Haideți să vă dau o știre! Raportul privind anularea alegerilor o să fie lansat marțea viitoare în Parlament”, a declarat George Simion în emisiunea „Dezacorduri de pace”, moderată de Dana Chera.

Întrebat de unde are această informație, liderul AUR a răspuns: „Păi, pentru că au lucrat niște oameni, nu doar imaginația domnului Nicușor Dan.”

În cadrul dialogului, George Simion a fost întrebat, de asemenea, cine a lucrat la raport.

„Păi colegii mei de la comisia de abuzuri, doamna Laura Gherasim”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă este vorba despre raportul pe care președintele ar urma să îl facă public marțea viitoare în Parlament, George Simion a afirmat că acel raport nu există.

„Nicușor Dan n-o să facă niciodată public niciun raport, că nu există raportul. Alegerile s-au anulat pentru că n-a câștigat persoana care trebuie, pentru că a câștigat Călin Georgescu. Raportul privind anularea alegerilor din România lansată de comisia de abuzuri din Senatul României”, a mai afirmat liderul AUR.

Curtea Constituțională a României a decis, în decembrie 2024, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Decizia a venit după desecretizarea unor documente prezentate în ședința CSAT, iar ulterior Parlamentului i-a fost transmis și raportul CSAT privind riscurile de securitate din perioada electorală.

Deputata AUR Laura Gherasim a anunțat, pe 28 septembrie, că a finalizat un raport privind anularea alegerilor din 2024 și motivele invocate pentru această decizie. Documentul a fost prezentat de parlamentara AUR drept un demers prin care a urmărit să verifice dacă anularea scrutinului a avut la bază temeiuri legale și dovezi suficiente.

Ulterior, pe 30 septembrie, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul privind alegerile prezidențiale anulate va fi realizat, explicând că înainte de izbucnirea crizei politice acesta se număra printre primele trei lucruri de care se ocupa. „Evident că l-am promis şi, dacă l-am promis, o să-l avem”, a spus șeful statului.