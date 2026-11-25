Procurorii DIICOT și polițiștii Capitalei au descins miercuri dimineață, la 45 de adrese din București și șase județe, pentru a destructura două grupări interlope coordonate de frații Nuțu și Sile Cămătaru. Suspecții sunt acuzați că i-au amenințat și șantajat pe cei mai cunoscuți cântăreți de muzică lăutărească din țară, printre care Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel, pentru a le controla activitatea și a-i obliga să cânte gratuit în anumite cluburi.

UPDATE 09.30 Cum își împărțeau frații Cămătaru și „Manu” lăutarii și banii

Surse judiciare oferă detalii concrete despre modul în care membrii rețelei își împărțeau rolurile și banii. Sile Cămătaru, Nuțu Cămătaru și „Manu” (ginerele lui Nuțu) își împărțeau lăutarii și le căutau evenimente, dar le interziceau categoric să colaboreze cu alți organizatori. De regulă, artiștii nu acceptau nicio cântare fără acordul cămătarilor, iar după evenimente membrii grupării încasau toți banii.

Aceleași surse arată că „Dani al lui Sile” (fiul lui Sile) coordona în principal componenta de trafic de persoane și strângea sumele obținute din prostituție în Germania și Elveția. El călătorea chiar în aceste țări pentru a supraveghea activitatea și a recupera banii.

La rândul său, Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu) controla un club din Ploiești unde rețeaua aducea lăutarii să cânte, iar membrii grupării însușeau atât banii din dedicații, cât și sumele din cântări.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Anchetatorii pun în aplicare 45 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Totodată, sunt puse în executare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate.

Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează zece suspecți principali, nucleul fiind format din membri ai familiei Balint și apropiați ai acestora, respectiv Nuțu Cămătaru (domiciliat în Ilfov), fratele său, Sile Cămătaru, cei doi fii ai lui Sile — Balint Vasile Daniel (zis „Dani al lui Sile”) și Balint Nuțu Mario —, precum și ginerii lui Nuțu, Dan Emanuel Daniel (zis „Manu Bombardierul”) și Petcu Cezar. Pe lista suspecților se mai află patru oameni de încredere ai clanului: Șpac Vladimir Florin (zis „Șpac”), Țuțu Radu Giovani (zis „Giovani”), Ionescu Mohamed (zis „Mohamed”) și Nedelcu Giani Laurențiu (zis „Giani”).

Artiști amenințați și obligați să accepte condițiile grupărilor

Potrivit anchetatorilor, începând din 2025, în București și Ilfov s-ar fi constituit două grupări infracționale interdependente, cu membri comuni. Acestea ar fi acționat pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri.

Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, adus din Italia, unde fugise de închisoare

Grupările ar fi urmărit să obțină sume importante de bani prin preluarea controlului asupra activității unor interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național.

Ar fi vorba de Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, ⁠Luis Gabriel, ⁠Alex Botea, ⁠Biju, Cocoș de la Calarasi, ⁠Lele.

Procurorii susțin că artiștii și persoanele care intermediau contractarea lor ar fi fost intimidați și amenințați cu violența, inclusiv prin invocarea reputației unuia dintre lideri.

Frații Sile și Nuțu Cămătaru Foto: Arhivă

Unii suspecți ar fi fost plasați în apropierea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea și pentru a se asigura că aceștia respectau dispozițiile privind participarea la evenimente. În vara anului 2026, mai mulți interpreți ar fi fost constrânși să nu cânte în alte cluburi sau la un festival, considerate concurente ale localurilor controlate de grupare.

Anchetatorii mai susțin că participarea unor artiști la anumite spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea unor prestații gratuite în cluburile controlate de suspecți. Una dintre persoanele vătămate ar fi fost determinată, prin amenințări și intimidări repetate, să presteze servicii muzicale fără remunerație sau pentru onorarii semnificativ mai mici decât cele obișnuite.

Acuzații privind exploatarea sexuală și împrumuturi cu dobândă

Membrii grupărilor ar fi solicitat și așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază. De asemenea, potrivit anchetei, aceștia ar fi obținut venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția în Germania și Elveția.

Unii membri ar fi acordat în mod obișnuit împrumuturi cu dobândă, fără autorizație, apoi ar fi recurs la amenințări și la infracțiuni împotriva datornicilor și a familiilor acestora pentru recuperarea banilor. Într-unul dintre cazuri, un suspect s-ar fi deplasat la locuința unei victime pentru a o determina să îi cedeze un autoturism de lux, cu o valoare mult mai mare decât suma împrumutată.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul altor structuri ale Poliției Capitalei, al polițiștilor din Brașov și Mureș, al specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al jandarmilor.