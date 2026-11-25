Doi foști soți, divorțați de mai bine de două decenii, au ajuns să împartă aceeași cabină în timpul unei croaziere, după ce fiicele lor au decis că aceasta este cea mai ieftină variantă de cazare. Un mesaj amuzant, afișat pe ușa cabinei, a atras atenția pasagerilor și a devenit viral pe rețelele sociale.

„Dacă auziți certuri... noi suntem deja divorțați. Copiii noștri ne-au obligat să împărțim o cameră”, scrie pe afișul realizat manual, decorat cu pălării sombrero, un cactus și un pahar de margarita.

Bev și Steve Lachman, ambii în vârstă de 76 de ani, nu mai sunt căsătoriți de peste 20 de ani. Fiicele lor, Hillary Gustaveson și Aimee Hansen, au organizat croaziera pentru a sărbători împlinirea vârstei de 50 de ani a uneia dintre ele și majoratul fiicei celeilalte.

Mesajul a devenit viral Foto: Facebook / Hillary Gustaveson

Pentru că rezervarea a două cabine ar fi costat mai mult, cele două surori au decis ca părinții lor să împartă una singură. Niciunul dintre foștii soți nu a fost încântat de idee.

„Mama mea a spus: «Nu împart o cameră cu tata». Iar tata a spus: «Nu împart o cameră cu mama»”, a povestit Hillary Gustaveson pentru TODAY.com.

Inițial, sora ei a propus să lipească pe ușă câteva autocolante cu mesajul „Croaziera lunii de miere”. Gustaveson, fotograf și pasionată de pictură, a pregătit însă un afiș mult mai elaborat. L-a montat în timp ce părinții ei erau plecați și a filmat momentul în care aceștia l-au văzut.

Mama a izbucnit în râs, în timp ce tatăl s-a uitat câteva clipe la mesaj și apoi și-a continuat ziua.

Afișul a devenit rapid atracția vasului. Pasagerii s-au oprit să îl fotografieze, iar imaginile au început să circule pe rețelele sociale.

„La acest punct, suntem un fel de vedete pe vas”, a spus Gustaveson.

Cum au ajuns foștii soți să petreacă vacanțele împreună

Nu este prima dată când Bev și Steve împart o cabină în timpul unei croaziere. La câțiva ani după divorț, Steve s-a logodit cu o altă femeie, însă relația s-a încheiat. Acesta plătise deja o croazieră pentru luna de miere și nu și-a putut recupera banii.

Fosta soție s-a oferit să îl însoțească, iar el a acceptat. Experiența nu a fost însă una pe care Bev și-ar fi dorit să o repete.

Cei doi s-au cunoscut la vârsta de 14 ani și s-au despărțit când fiica lor era în clasa a cincea. Divorțul a fost finalizat în jurul anului 2003. După o perioadă dificilă, au decis să păstreze o relație civilizată de dragul copiilor.

„Avem copii împreună. În cele din urmă, vom avea și nepoți împreună. Trebuie doar să învățăm să fim părinți împreună”, a explicat fiica lor.

În prezent, cei doi locuiesc la aproximativ un kilometru distanță și continuă să petreacă sărbătorile împreună. Asta nu înseamnă că au renunțat la micile dispute. În timpul croazierei, după o ceartă la micul dejun, fiica lor de nouă ani a întrebat dacă nu ar trebui să aducă afișul și acolo.

Mama nu vrea să se împace, deși tatăl o consideră în continuare favorita lui

Potrivit lui Gustaveson, tatăl ei ar fi dispus să se mute din nou cu fosta soție chiar de a doua zi. Steve o are pe Bev drept persoană de contact în caz de urgență și, în opinia fiicei lor, aceasta a rămas mereu preferata lui.

Mama, care nu s-a recăsătorit, nu este însă interesată de o împăcare. Se bucură de viața de femeie singură și a glumit de-a lungul timpului că ar lua în calcul reconcilierea doar dacă nu ar trebui să împartă banii, să locuiască împreună, să aibă relații intime sau să petreacă timp unul cu celălalt.

Hillary Gustaveson, care este și ea divorțată de tatăl copiilor săi, spune că a încercat să păstreze o tradiție inspirată de relația părinților săi: la fiecare aniversare, se asigură că fiica ei cea mare are o fotografie alături de ambii părinți.

„A fost foarte important pentru mine, atunci când am divorțat de tatăl copiilor mei, ca fiica mea să aibă fotografii cu tatăl și mama ei împreună, așa cum am avut și eu”, a explicat aceasta.

La jumătatea croazierei, afișul era încă pe ușa cabinei, iar Bev și Steve continuau să se întrebe dacă trebuie cu adevărat să împartă aceeași cameră.

„Este în regulă. Sunt obișnuiți”, a spus fiica lor.