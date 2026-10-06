 Siegfried Mureșan, atac la Grindeanu după desemnarea lui Luca Niculescu: „Ieri nu avea linii roșii, astăzi ne spune care sunt” | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan, atac la Grindeanu după desemnarea lui Luca Niculescu: „Ieri nu avea linii roșii, astăzi ne spune care sunt”

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Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan înaintea lui Luca Niculescu, îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a schimbat poziția privind negocierile pentru Guvern. Liderul PSD spunea luni că partidul nu are „linii roșii”, iar marți a vorbit despre condițiile pentru susținerea lui Luca Niculescu.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan critică poziția adoptată de social-democrați Foto: Inquam / George Călin

„Sorin Grindeanu spunea ieri că PSD nu are «linii roșii» și că vrea să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern. Astăzi, după desemnarea unui nou premier, același Sorin Grindeanu ne spune care sunt «liniile roșii» ale PSD în negocieri”, a transmis Siegfried Mureșan într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul liberal a continuat: „Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta, ca la grădiniță.”

Declarația vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze noul Guvern, după consultările cu partidele parlamentare.

PSD impune condiții pentru susținerea guvernului Luca Niculescu

Mesajul vine în contextul în care, marți, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, Sorin Grindeanu a transmis că este deschis discuțiilor cu Luca Niculescu, pe care spune că îl cunoaște de mai mult timp și despre care are o părere bună. Liderul PSD a precizat însă că acest lucru nu înseamnă că partidul îi va acorda automat sprijinul pentru funcția de premier.

Grindeanu a spus că, din interacțiunile avute cu Luca Niculescu, nu are „decât cuvinte apreciative” și l-a descris drept „o persoană decentă, profesionistă, echilibrată”, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, precum cel privind aderarea României la OCDE.

El a subliniat, însă, că PSD vrea să afle ce își propune Luca Niculescu să facă în fruntea Guvernului, social-democrații urmând să analizeze programul de guvernare și viziunea economică și socială a acestuia.

„PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construcţie fără fundamente solide”, a explicat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a indicat și una dintre principalele teme pe care partidul vrea să le discute cu premierul desemnat: direcția viitoarei guvernări.

„Tocmai de aceea pot să vă spun că discuția aceasta este una extrem de serioasă și este, de fapt, principala discuție pe care noi o vom avea sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un Guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat și aprobat anul acesta cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident, și cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz”, a declarat Grindeanu.

Ce spunea Grindeanu înainte de desemnarea lui Luca Niculescu

Mesajul transmis marți de liderul PSD diferă de formularea folosită de acesta cu o zi înainte, înainte ca Nicușor Dan să anunțe noua nominalizare pentru funcția de premier.

După consultările de luni de la Cotroceni, Grindeanu spunea că PSD vrea să fie „parte a soluției” și preciza explicit că partidul nu are „linii roșii” în negocierile pentru viitorul Guvern.

„Încă o dată vă spun că ne dorim să fim parte a soluţiei. Nu avem linii roşii pe care alţii le au. Sigur, susţinem soluţii din care facem parte. N-am făcut congrese prin care să eliminăm pe ceilalţi, să spunem că nu vom mai face niciodată majorităţi, n-am trasat lucrurile în acest mod, aşa că îmi doresc rapid şi noi dorim rapid să avem această soluţie. O soluţie care să ne scoată din acest blocaj politic şi să schimbe direcţia ţării”, a spus Sorin Grindeanu la Cotroceni.

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