Un influencer român a avut parte de o experiență neașteptată după ce a ajuns în Qatar, unde a fost oprit de Poliție. Snik a povestit că nu știa că există restricții privind vestimentația și filmările și a relatat, cu umor, cum a ajuns în atenția autorităților.

Snik a fost oprit de Poliție în Qatar Foto: Instagram / snikuletz

Creatorul de conținut Snik a povestit că a fost luat prin surprindere de intervenția polițiștilor, la scurt timp după sosirea în Qatar. Acesta a explicat că a atras atenția autorităților după ce a ieșit îmbrăcat într-un maiou și a încercat să filmeze cu o cameră.

Snik, surprins de regulile din Qatar

Influencerul a povestit că inițial nu și-a dat seama de ce atrăgea privirile celor din jur. Mai mult, a crezut că vestimentația sa a fost motivul pentru care oamenii îl priveau cu interes.

„Am ajuns în Qatar și primul lucru care mi s-a întâmplat a fost să mă ia Poliția”, a relatat Snik.

Acesta a explicat că nu știa că nu este permis să poarte maiou și că nici filmarea cu o cameră nu a fost acceptată de autorități.

„Pentru că eu, aparent, nu știam... Fiți atenți, regulă aicea. Eu, în balcanismul meu, am crezut că am câștigat pentru că sunt în maiou, acum mi-am pus un hanorac pe mine. Eu nu știam că n-ai voie în maiou”, a povestit creatorul de conținut.

Snik a relatat și reacția persoanelor care au intervenit, redând dialogul avut cu acestea: „Și-a venit garda... «U, șefule, nu... N-ai, șefule, nu, n-ai voie.» Am vrut să filmăm cu camera: «U, șefule, nu există să filmezi.»”

Ce a crezut influencerul când a văzut că atrage privirile

Snik a mărturisit că, înainte să înțeleagă motivul reacțiilor celor din jur, a interpretat privirile acestora drept un semn de apreciere.

„Dar mi s-a părut foarte interesant. Eu am crezut că oamenii ăștia se uită la mine că-s ce trebuie. Se uitau că mergeam ilegal și mai mergeam și-așa, ce-i drept, adică așa mergeam... Înțelegi?”, a spus acesta.

Influencerul a făcut și o remarcă ironică despre diferența de temperatură și vestimentația aleasă pentru călătorie, explicând că se aștepta să se adapteze mai ușor la vremea caldă din Qatar.

„Și astfel încât am crezut că la 30 de grade o să câștig. Ei s-au îmbrăcat mai bine, eu nu. Problema e că în vreo 10 zile o să trecem de la 30 de grade la -30 de grade”, a mai povestit Snik, făcând referire la următoarea destinație a călătoriei sale, Muntele Everest.