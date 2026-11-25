General-colonelul în rezervă Leonid Ivașov afirmă că Rusia s-ar putea destrăma încă din 2027-2028 și îi cere lui Vladimir Putin să cedeze puterea în mod pașnic. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat proiectului „Perehvat upravlenia“ (Preluarea controlului).

Generalul rus în rezervă Leonid Ivașov Foto: X@nexta_tv

Ivașov susține că războiul nu produce doar pierderi militare, ci distruge societatea rusă din interior. El citează scăderea încrederii în instituțiile statului, degradarea morală și înrăutățirea situației în mai multe domenii ale vieții.

„Concluzia mea este că în 2027-2028 va veni sfârșitul Rusiei, prăbușirea Rusiei. Am făcut o astfel de prognoză și mai devreme, dar atunci am indicat anul 2029“, a spus generalul.

El a ironizat și declarațiile lui Putin, care a afirmat în urmă cu doi ani că totul decurge conform planului. „În privința asta sunt de acord cu el: totul merge conform planului și conform graficului, dar nu al Rusiei“, a spus Ivașov.

„Steagurile rusești au devenit tot mai rare în Crimeea“

Din context reiese că generalul se afla în Crimeea ocupată de Rusia la momentul înregistrării. Întrebat despre situația din peninsulă, el s-a referit la observații personale și la discuții cu localnicii.

Potrivit lui, simbolul „Z“ și chiar steagurile Rusiei se văd tot mai rar în Crimeea, ceea ce ar indica o schimbare a dispoziției publice.

„Înainte, literele Z erau peste tot: pe autobuze, pe mașini, chiar și pe cele private. Acum s-au rărit chiar și steagurile rusești. Vorbesc doar despre Crimeea“, a precizat el.

Ivașov a mai spus că unii susținători ai războiului își acoperă cu bandă adezivă sau își spală literele Z de pe mașini.

După ce au apărut informații despre o lovitură asupra Podului Crimeei, atât localnici, cât și cunoscuți din Moscova l-au contactat, îngrijorați de consecințe. „Majoritatea localnicilor se tem că nu va mai fi pâine, nici benzină, nici alimente. Iar eu le răspund: «Ce credeți? Nu va mai fi Rusia. Nu va mai fi Rusia»“, a relatat generalul.

În opinia lui, societatea rusă se obișnuiește treptat cu consecințe tot mai grave ale războiului, de la loviturile ucrainene asupra rafinăriilor la lipsa de combustibil și distrugerea infrastructurii.

„Ne-am obișnuit. Dar ne umflăm în pene și spunem că președintele nostru e cel mai puternic, cel mai bun din lume. Și în fiecare zi este arătat la televizor: se întâlnește cu cineva, decorează pe cineva și așa mai departe. Dar va veni un moment când... S-a întâmplat în istorie de mai multe ori, inclusiv în istoria sovietică: cineva era considerat mare, i se ridicau monumente, orașe îi purtau numele, iar apoi era scos să fie împușcat.“

Apelul la o „lovitură de stat pașnică“

Ivașov consideră că salvarea țării cere schimbarea actualei conduceri.

„Astăzi este nevoie de o lovitură de stat pașnică. Nu de o revoltă, deși suntem deja pregătiți pentru una. Revolta aceea ar fi cumplită. Este nevoie de o transmitere pașnică a puterii“, a spus el.

Generalul susține că Putin și anturajul său trebuie să înțeleagă că duc țara spre colaps și că ar trebui să se retragă de bunăvoie în favoarea altor forțe politice, ca în orice stat civilizat.

Pentru ca o astfel de plecare să fie posibilă, el sugerează că reprezentanților actualei puteri ar putea să li se ofere anumite garanții de securitate și să li se permită să păstreze o parte din averi.

„Va veni un alt regim. Mai bun sau mai rău, dar altul“, a adăugat Ivașov.

Cine este Leonid Ivașov

Leonid Ivașov are 83 de ani și este general-colonel în rezervă și doctor în științe istorice. El este cunoscut pentru opiniile sale pro-sovietice și naționaliste ruse.

În epoca sovietică, a ocupat funcții înalte în aparatul Ministerului Apărării al URSS. Între 1996 și 2001 a condus Direcția Principală pentru Cooperare Militară Internațională din cadrul Ministerului rus al Apărării.

După retragerea din armată, s-a implicat în activități publice și jurnalistice. A criticat Occidentul și NATO, dar, în același timp, a criticat în repetate rânduri și autoritățile de la Moscova.

În februarie 2022, înainte de invazia la scară largă a Ucrainei, Ivașov a fost singurul general rus în rezervă care s-a pronunțat public împotriva războiului și i-a cerut lui Putin să demisioneze. Atunci, el a avertizat că un atac asupra Ucrainei ar putea pune sub semnul întrebării însăși existența Rusiei ca stat.