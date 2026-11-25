Deputatul AUR Dan Tanasă a lansat un nou atac la adresa promovării femeilor în funcții de conducere, susținând că acestea nu sunt ocupate pe baza competenței, ci în urma unor criterii legate de sex. Declarațiile au fost făcute miercuri, 25 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților, în timpul dezbaterilor asupra moțiunii simple depuse de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, adoptată ulterior de parlamentari.

În intervenția sa, Dan Tanasă a criticat a acuzat partidele proeuropene că susțin introducerea cotelor de gen în politică, în detrimentul criteriului meritului.

„Am luat-o razna, am ajuns să ne certăm pe cele mai evidente adevăruri, iar asta nu e deloc o întâmplare. E rezultatul unei ideologii care a transformat egalitatea într-o religie. Înainte, egalitatea însemna aceleași reguli pentru toți. Azi înseamnă că rezultatele trebuie să fie identice, chiar dacă oamenii nu sunt identici. Și pentru ca rezultatele să iasă egale, trebuie mai întâi sacrificat adevărul”, a afirmat deputatul AUR.

Foto: facebook

Acesta a dat-o drept exemplu pe ministra Culturii, criticând preocuparea acesteia pentru folosirea formei feminine a unor funcții.

„Vreți un exemplu din România? Ministra Culturii. Într-o țară în care cultura abia respiră, doamna ministru a găsit marea problemă națională: cuvântul «ministră». Și vrea să meargă la Academia Română ca să îl scoată din DOOM, cu tot cu eticheta de colocvial. Asta e prioritatea Ministerului Culturii”, a declarat Tanasă.

Dan Tanasă, atac la cotele de gen: „Locuri rezervate pe liste după sex, nu după merit”

Deputatul AUR a continuat cu un atac la adresa partidelor care susțin reprezentarea femeilor în politică prin intermediul cotelor de gen, comparând accesul la funcții politice cu ocuparea unor meserii considerate tradițional masculine.

„Apoi vin partidele, așa-zis proeuropene, care vor cote de gen în politică. Locuri rezervate pe liste după sex, nu după merit. Dar să vă întreb ceva: Ați auzit vreodată pe cineva că vrea cote de gen la zidari, la faianțari, la vidanjori, la tâmplari, la mineri? Pe platformele de extracție petrolieră din Marea Neagră nu vrea nimeni cote de gen? Nu. Nimeni nu vrea niciodată.

Egalitatea lor se oprește exact acolo unde începe munca grea. Cotele le vor doar pentru funcții, scaune și privilegii. Bărbații și femeile sunt egali în demnitate, dar sunt diferiți. Asta nu e discriminare, e realitate. Iar o societate care declară război realității ajunge să nu mai poată spune că 2 plus 2 fac 4”, a adăugat deputatul AUR.

Nu este prima dată când Dan Tanasă face declarații controversate

În octombrie, deputatul AUR a avut un discurs controversat de la tribuna Camerei Deputaților, la adresa muncitorilor străini. Parlamentarul a susținut că aducerea lucrătorilor din Asia în România ar fi dus la „reapariția leprei” și la intrarea în țară a unor „traficanți de droguri din Bangladesh și Nepal”.

Pe 22 octombrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Dosarul vizează un mesaj publicat de Dan Tanasă pe o rețea de socializare, la 19 august 2025, prin care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă”, scria deputatul în mesajul care face obiectul dosarului penal.