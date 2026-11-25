Artista americană de origine mexicană va urca pe scena festivalului GALAXIA, organizat între 15 și 18 iulie 2027, la NIBIRU, în Costinești. Becky G se alătură lui Lucenzo, primul artist anunțat în program, iar publicul va putea asculta live unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale, printre care „Mayores” și „Sin Pijama”.

Becky G va susține primul său concert în România în cadrul festivalului GALAXIA 2027, eveniment dedicat muzicii latino, pe care organizatorii îl vor găzdui la Costinești, între 15 și 18 iulie. NIBIRU a inclus-o pe artistă în line-up-ul noii ediții, alături de Lucenzo, cunoscut în întreaga lume pentru hitul „Danza Kuduro”.

Născută în Statele Unite, într-o familie de origine mexicană, Becky G și-a construit cariera printr-un amestec de reggaeton, pop și hip-hop. Artista a câștigat notorietate internațională cu piese precum „Mayores”, realizată împreună cu Bad Bunny, și „Sin Pijama”, în colaborare cu Natti Natasha. Repertoriul său cuprinde și melodii precum „Shower” și „MAMIII”, aceasta din urmă fiind lansată alături de Karol G.

Becky G vine în România Foto: Profimedia

Popularitatea cântăreței se reflectă și în cifrele din industria muzicală. Potrivit datelor prezentate de Billboard, Becky G a depășit 28 de miliarde de ascultări la nivel mondial și a primit șase nominalizări la premiile Latin Grammy. De-a lungul carierei, a câștigat și mai multe distincții importante, inclusiv premii American Music Awards și Latin American Music Awards.

Cel mai recent album al artistei, „Baraja Bendita”, a apărut în august 2026, sub egida RCA Records. Materialul discografic continuă explorarea identității sale mexicane și îmbină influențele muzicii tradiționale cu producții pop și ritmuri latino contemporane.

Bilete de la 529 de lei pentru GALAXIA 2027

Becky G și Lucenzo sunt primele nume confirmate pentru ediția din 2027 a festivalului GALAXIA. Organizatorii nu au prezentat încă întregul program al concertelor, însă au anunțat că evenimentul va face parte din calendarul sezonului NIBIRU, programat între 24 iunie și 5 septembrie 2027.

Biletele pentru GALAXIA sunt deja disponibile online, pe site-ul oficial NIBIRU, la prețuri care pornesc de la 529 de lei. Organizatorii propun mai multe categorii de acces, inclusiv abonamente General Access, General Access Plus, Golden și VIP, cu prețuri diferite în funcție de facilitățile incluse.

Festivalul se înscrie în strategia NIBIRU de a aduce pe litoral artiști internaționali și de a diversifica oferta de divertisment din timpul sezonului estival. GALAXIA este unul dintre evenimentele tematice ale proiectului, alături de alte festivaluri și concerte programate în vara anului viitor.