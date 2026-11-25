George Becali a avut miercuri, 25 noiembrie, prima intervenție de la tribuna Parlamentului după preluarea mandatului de deputat. Acesta a spus că a luat cuvântul pentru că uitase cartela de vot și voia să voteze împotriva moțiunii simple, dar a continuat cu un mesaj adresat opoziției, pe care a numit-o „satanistă”.

George Becali a avut prima intervenție de la tribuna Camerei Deputaților de când și-a preluat mandatul. Deputatul neafiliat a spus că a urcat la microfon pentru că voia să voteze împotriva moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, dar a profitat de moment pentru a le transmite parlamentarilor opoziției.

„Este pentru prima dată când iau cuvântul. (...) Vreau să vă dau un sfat din înțelepciunea vârstei. Voi, opoziția...”, a spus George Becali, înainte de a fi întrerupt de vociferările parlamentarilor PNL și USR.

Președintele de ședință le-a cerut parlamentarilor să păstreze liniștea: „Liniște, vă rog, în sală!”.

Becali, discurs în Parlament Foto: captură video

Deputatul și-a continuat intervenția, adresându-se opoziției, dar a fost din nou întrerupt de vociferări.

Ulterior, a anunțat că va fi mai scurt și a lansat un atac la adresa Diana Buzoianu, fostul ministrul USR al Mediului. „Atunci am să fiu mai scurt. Doamna deputată Buzoianu, ați dărâmat o biserică. Așa că nu vă minunați când vă numesc, pe USR, sataniști. Să fiți sănătoși”, a declarat George Becali, după care și-a făcut semnul crucii.

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. În ciuda votului parlamentarilor, ministrul a anunțat că nu intenționează să demisioneze.

„Dincolo de circul care îi caracterizează, pentru că doar atât ştiu să facă, nu am cum să îmi dau demisia în faţa unei moţiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generaţii. Nu am cum să îmi dau demisia de o moţiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru ţara asta niciodată”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

„Păi, doamna ministru, până nu demult aţi avut o moţiunea simplă şi dvs, când aţi lăsat judeţul Prahova câteva săptămâni bune de Crăciun fără apă, printre care erau şi cinci spitale. Nu îmi aduc aminte să vă fi dat demisia. De unde atâta ipocrizie, doamna ministru?”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Amintim că moțiunile simple nu determină automat demisia unui ministru în cazul adoptării, ci reprezintă un instrument parlamentar prin care opoziția își exprimă dezacordul față de o anumită politică internă.

Adoptarea unei astfel de moțiuni echivalează cu un vot de neîncredere al Camerei respective față de activitatea unui ministru sau față de o anumită politică guvernamentală.