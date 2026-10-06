George Simion spune că există preocupări pentru a fi „potoliți cei de la AUR”: „Mai avem puţin şi ajungem să guvernăm singuri”

George Simion, liderul AUR, a declarat marți seară că formațiunea pe care o conduce se apropie de momentul preluării guvernării și susține că este doar „o problemă de timp” până când partidul va ajunge la putere.

Simion a vorbit despre parcursul AUR, Foto: FB George Simion

Invitat la emisiunea „Dezacorduri de pace” de la TVR 1, Simion a afirmat că nu are încredere în sondaje, însă consideră că scorurile atribuite partidului său sunt suficient de mari încât să genereze reacții împotriva AUR.

Mai mult, a susținut că există preocupări „să fie potoliți cei de la AUR, să fie potolit Simion, care nu vrea să coopereze”, pentru a fi limitată influența politică.

George Simion a afirmat că în continuare există persoane care încearcă să ajungă la înțelegeri cu el și a susținut că a primit mesaje de tipul „Ori votezi guvernul, ori te distrug”. Întrebat cine s-ar afla în spatele acestor presiuni, liderul AUR a indicat „un patron de televiziune”, fără a oferi nume.

Simion a reiterat poziția AUR de a nu susține guverne din care partidul nu face parte și a criticat actualele negocieri politice.

„Singura soluţie pe care noi o vedem pentru a stabiliza ţara, pentru a lua măsuri de redresare economică (...) este să avem un guvern pe patru ani cu o majoritate parlamentară în spate”, a declarat Simion.

Președintele AUR a mai afirmat că reprezentanții partidului au discutat în ultimele luni cu investitori străini și că aceștia nu și-ar exprima rezerve față de o eventuală participare a formațiunii la guvernare:

„Nu are nimeni nicio problemă cu venirea AUR la guvernare”.

Liderul AUR s-a arătat convins că partidul său va ajunge la putere:

„Astăzi mai avem puţin şi ajungem să guvernăm singuri”, a afirmat Simion.

George Simion a adăugat că momentul în care AUR va prelua guvernarea este inevitabil:

„E problemă de timp. Sunt două luni, sunt cinci luni, sunt doi ani (...). Eu prefer să mă concentrez pe ceea ce vom face pentru români”.