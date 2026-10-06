George Simion spune că există preocupări pentru a fi „potoliți cei de la AUR”: „Mai avem puţin şi ajungem să guvernăm singuri”
George Simion, liderul AUR, a declarat marți seară că formațiunea pe care o conduce se apropie de momentul preluării guvernării și susține că este doar „o problemă de timp” până când partidul va ajunge la putere.
Invitat la emisiunea „Dezacorduri de pace” de la TVR 1, Simion a afirmat că nu are încredere în sondaje, însă consideră că scorurile atribuite partidului său sunt suficient de mari încât să genereze reacții împotriva AUR.
Mai mult, a susținut că există preocupări „să fie potoliți cei de la AUR, să fie potolit Simion, care nu vrea să coopereze”, pentru a fi limitată influența politică.
George Simion a afirmat că în continuare există persoane care încearcă să ajungă la înțelegeri cu el și a susținut că a primit mesaje de tipul „Ori votezi guvernul, ori te distrug”. Întrebat cine s-ar afla în spatele acestor presiuni, liderul AUR a indicat „un patron de televiziune”, fără a oferi nume.
Simion a reiterat poziția AUR de a nu susține guverne din care partidul nu face parte și a criticat actualele negocieri politice.
„Singura soluţie pe care noi o vedem pentru a stabiliza ţara, pentru a lua măsuri de redresare economică (...) este să avem un guvern pe patru ani cu o majoritate parlamentară în spate”, a declarat Simion.
Președintele AUR a mai afirmat că reprezentanții partidului au discutat în ultimele luni cu investitori străini și că aceștia nu și-ar exprima rezerve față de o eventuală participare a formațiunii la guvernare:
„Nu are nimeni nicio problemă cu venirea AUR la guvernare”.
Liderul AUR s-a arătat convins că partidul său va ajunge la putere:
„Astăzi mai avem puţin şi ajungem să guvernăm singuri”, a afirmat Simion.
George Simion a adăugat că momentul în care AUR va prelua guvernarea este inevitabil:
„E problemă de timp. Sunt două luni, sunt cinci luni, sunt doi ani (...). Eu prefer să mă concentrez pe ceea ce vom face pentru români”.