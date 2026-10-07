 Luca Niculescu își pregătește programul de guvernare: „Ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic” | adevarul.ro
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Luca Niculescu își pregătește programul de guvernare: „Ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic”

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Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că lucrează în aceste zile la programul de guvernare și pregătește consultările cu partidele parlamentare. El spune că, dincolo de negocierile politice și discuțiile despre viitoarea componență a Guvernului, principala sa preocupare este găsirea unor soluții pentru echilibrul economic și politic al României.

Luca Niculescu își pregătește programul de guvernare.
Luca Niculescu își pregătește programul de guvernare. Foto: Facebook

„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare şi mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România”, a transmis Niculescu.

Premierul desemnat spune că programul trebuie să răspundă unor probleme concrete cu care se confruntă populația, în special în contextul apropierii sezonului rece.

„Pornesc de la următoarea întrebare: ce aşteaptă oamenii de la un guvern? Vor să ştie că banii lor sunt cheltuiţi cu rost şi corect, că pot face faţă preţurilor şi că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu aşteaptă calendarul politic”, a afirmat acesta.

Printre prioritățile menționate de Luca Niculescu se află creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare și măsuri pentru relansarea mediului de afaceri. O problemă căreia viitorul Guvern ar trebui să-i găsească rapid un răspuns este cea a prețurilor la energie.

„Grija faţă de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public şi atenţie la felul în care este cheltuit”, a transmis premierul desemnat.

Niculescu spune că România nu trebuie să reia toate proiectele de la zero, ci să păstreze măsurile care funcționează și să le corecteze pe cele care nu dau rezultate.

„Un stat care îşi respectă cetăţenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcţionează şi să corectăm ceea ce nu funcţionează.”

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului lista Guvernului și programul de guvernare, timp în care trebuie să poarte și negocieri pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii.

Niculescu spune că va ține cont de propunerile partidelor, chiar dacă acestea au priorități diferite.

„Voi ţine cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuţii”, a declarat el.

Prima întâlnire cu reprezentanții PSD este așteptată joi, 8 octombrie. Social-democrații au primit un mandat de negociere din partea conducerii partidului și au transmis că nu vor acorda un „vot în alb” premierului desemnat. PSD vrea să afle viziunea economică și socială a lui Niculescu și dacă aceasta este compatibilă cu propriul program de guvernare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că partidul nu va susține continuarea unor măsuri de austeritate asociate fostului guvern Bolojan și că discuțiile cu premierul desemnat vor fi decisive pentru poziția formațiunii.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul la 6 octombrie, după respingerea în Parlament a Cabinetului propus anterior de Siegfried Mureșan.

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