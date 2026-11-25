Șoferii pot alimenta miercuri, 25 noiembrie 2026, cu benzină de la 8,89 lei/litru și motorină de la 10,29 lei/litru. Cele mai mici prețuri din țară sunt afișate de o stație din județul Galați.

Prețurile carburanților miercuri, 25 noiembrie Foto: Shutterstock

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 8,89 lei/litru și se găsește la stația BLKOil din Tecuci, județul Galați, situată pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 128.

Același distribuitor oferă și cel mai mic preț la motorină. Un litru costă 10,29 lei, tot la stația BLKOil din Tecuci.

Diferența dintre cel mai mic preț la motorină și cel la benzină este de 1,40 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară

Potrivit datelor Peco Online, prețurile minime afișate miercuri, 25 noiembrie, în principalele orașe din România sunt:

București: benzină 8,93 lei/l, motorină 10,35 lei/l, GPL 4,78 lei/l;

Cluj-Napoca: benzină 8,92 lei/l, motorină 10,33 lei/l, GPL 4,84 lei/l;

Timișoara: benzină 8,92 lei/l, motorină 10,32 lei/l, GPL 4,85 lei/l;

Iași: benzină 8,93 lei/l, motorină 10,35 lei/l, GPL 4,85 lei/l;

Constanța: benzină 8,93 lei/l, motorină 10,35 lei/l, GPL 4,83 lei/l.

Foto: Peco Online

Prețurile sunt informative și pot diferi de cele afișate efectiv la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Șoferii care doresc să reducă costurile cu alimentarea pot verifica în timp real prețurile actualizate ale stațiilor și pot compara ofertele disponibile înainte de a porni la drum.