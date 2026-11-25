Fostul premier Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că nu a făcut public raportul promis privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Orban susține că întârzierea prezentării documentului a creat așteptări foarte mari în societate și a contribuit la transformarea raportului prezentat de AUR într-un subiect de prime-time. Cât despre document în sine, Orban l-a numit „o maculatură ieftină”.

Fostul premier Ludovic Orban. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ludovic Orban consideră că documentul prezentat de AUR nu ar fi atras atenția publică dacă președintele nu ar fi promis în repetate rânduri că va prezenta propriul raport privind anularea scrutinului.

„Există un singur vinovat. Cel care a promis de un an și jumătate că va prezenta un raport despre anularea alegerilor. Cel care în fiecare apariție publică în care a fost chestionat pe subiect a repetat promisiunea că va face public acest raport. Cel care a creat o așteptare foarte mare în societate cu privire la acest raport, care ar fi trebuit să clarifice un subiect atât de fierbinte”, a scris fostul premier.

Orban a caracterizat documentul AUR drept „o maculatură ieftină, fără niciun conținut relevant, o compunere de elev de clasa a patra, o însăilare de banalități și de stupizenii, intitulată în mod pompos Raport de tinicheaua coclită autobotezată cu nume de metal prețios”, criticând amploarea atenției mediatice acordate acestuia.

Totodată, el a ridicat semne de întrebare cu privire la motivele pentru care Nicușor Dan nu și-a respectat promisiunea.

„Întrebarea la care nu pot găsi încă un răspuns este dacă a făcut-o intenționat sau din greșeală. Dar, încep să cred din ce în ce mai mult că a făcut-o intenționat, cunoscând foarte bine consecințele neprezentării unui astfel de raport”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Controverse privind raportul prezentat de AUR

Reacția fostului premier vine după ce AUR a prezentat luni seară un document de 432 de pagini privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Raportul contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale, calificând-o drept „uzurpare de putere”, neagă existența unei ingerințe rusești și anunță sesizarea Parchetului General pentru verificarea activității mai multor instituții, inclusiv a serviciilor de informații, precum și a rolului fostului președinte Klaus Iohannis.

Documentul prezentat de AUR este semnat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților. Cu toate acestea, raportul nu a fost votat de membrii comisiei, deși poartă antetul acesteia. Autoarea a precizat că documentul este asumat în calitate de președinte al comisiei.

De asemenea, în februarie 2026, membrii comisiei au respins înființarea unei subcomisii de anchetă privind anularea alegerilor, cu 11 voturi împotrivă și trei pentru.

Președintele AUR, George Simion, a justificat publicarea raportului prin faptul că Nicușor Dan nu a prezentat documentul promis privind anularea scrutinului și a avertizat că o situație similară s-ar putea repeta la alegerile din 2028.