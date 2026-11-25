George Simion le-a reproșat liberalilor că au susținut învestirea Guvernului Luca Niculescu, după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății. Liderul AUR le-a cerut parlamentarilor care se declară în opoziție să voteze și împotriva Executivului.

Președintele AUR, George Simion, a criticat miercuri, 25 noiembrie, deputații PNL care au susținut învestirea Guvernului Luca Niculescu, după ce Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Liderul AUR i-a îndemnat pe parlamentarii care se declară în opoziție să voteze și împotriva Guvernului.

Simion - al cărui discurs se poate urmări de la minutul 24 al video-ului ședinței din plenul Parlamentului - a pus sub semnul întrebării poziția liberalilor, care au votat moțiunea împotriva unui ministru din Executivul pe care îl susținuseră la învestire.

George Simion, președinte AUR Foto: Inquam Photos

„Nu știu ce justificare au toți deputații PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv acestui ministru. Nu știu ce s-a întâmplat de o lună de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcțiune”, a afirmat liderul AUR.

Liderul AUR a criticat și refuzul lui Rogobete de a demisiona după adoptarea moțiunii, făcând o comparație cu poziția exprimată anterior de Diana Buzoianu. „Mi se pare un lucru grav. Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc”, a spus Simion.

Adresându-se parlamentarilor care „pretind că sunt în opoziție”, Simion le-a reproșat susținerea acordată Executivului și a afirmat că acesta nu a făcut rectificarea bugetară pe care o prezentase drept urgentă. El le-a dat un termen de reflecție până pe 7 decembrie, dată la care, potrivit declarației sale, ar urma să aibă loc următoarea ședință a Parlamentului.

„Așa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea ședință a Parlamentului. Poate vă gândiți să votați și împotriva Guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a declarat George Simion.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva lui Alexandru Rogobete a fost adoptată cu 154 de voturi pentru, 91 împotrivă și 17 abțineri. Printre parlamentarii care au susținut-o s-au numărat și deputații AUR.

Premierul Luca Niculescu a transmis că îl sprijină pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după adoptarea moțiunii simple în Parlament, subliniind că sănătatea rămâne o prioritate a Guvernului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Executivului a afirmat că respectă dreptul parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, dar a subliniat că atât Executivul, cât și Opoziția trebuie să se concentreze asupra soluțiilor pentru problemele din sistemul sanitar.

„Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a transmis premierul.