Simion, mesaj pentru PNL și USR după moțiunea împotriva lui Rogobete: „Poate vă gândiți să votați și împotriva Guvernului”
George Simion le-a reproșat liberalilor că au susținut învestirea Guvernului Luca Niculescu, după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății. Liderul AUR le-a cerut parlamentarilor care se declară în opoziție să voteze și împotriva Executivului.
Președintele AUR, George Simion, a criticat miercuri, 25 noiembrie, deputații PNL care au susținut învestirea Guvernului Luca Niculescu, după ce Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Liderul AUR i-a îndemnat pe parlamentarii care se declară în opoziție să voteze și împotriva Guvernului.
Simion - al cărui discurs se poate urmări de la minutul 24 al video-ului ședinței din plenul Parlamentului - a pus sub semnul întrebării poziția liberalilor, care au votat moțiunea împotriva unui ministru din Executivul pe care îl susținuseră la învestire.
„Nu știu ce justificare au toți deputații PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv acestui ministru. Nu știu ce s-a întâmplat de o lună de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcțiune”, a afirmat liderul AUR.
Liderul AUR a criticat și refuzul lui Rogobete de a demisiona după adoptarea moțiunii, făcând o comparație cu poziția exprimată anterior de Diana Buzoianu. „Mi se pare un lucru grav. Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc”, a spus Simion.
Adresându-se parlamentarilor care „pretind că sunt în opoziție”, Simion le-a reproșat susținerea acordată Executivului și a afirmat că acesta nu a făcut rectificarea bugetară pe care o prezentase drept urgentă. El le-a dat un termen de reflecție până pe 7 decembrie, dată la care, potrivit declarației sale, ar urma să aibă loc următoarea ședință a Parlamentului.
„Așa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea ședință a Parlamentului. Poate vă gândiți să votați și împotriva Guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a declarat George Simion.
Moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva lui Alexandru Rogobete a fost adoptată cu 154 de voturi pentru, 91 împotrivă și 17 abțineri. Printre parlamentarii care au susținut-o s-au numărat și deputații AUR.
Premierul Luca Niculescu a transmis că îl sprijină pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după adoptarea moțiunii simple în Parlament, subliniind că sănătatea rămâne o prioritate a Guvernului.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Executivului a afirmat că respectă dreptul parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, dar a subliniat că atât Executivul, cât și Opoziția trebuie să se concentreze asupra soluțiilor pentru problemele din sistemul sanitar.
„Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a transmis premierul.