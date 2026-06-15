Liberalii se întrunesc astăzi pentru a decide dacă îl susțin pe premierul desemnat Adrian Veștea

Liberalii sunt chemați luni, 15 iunie, la ora 17:00, să decidă care va fi poziția oficială a partidului privind susținerea lui Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan.

Există liste cu deputați și senatori liberali care ar putea vota acest guvern condus de Adrian Veștea. Ar fi vorba despre parlamentari din Brașov, Botoșani, Argeș, Ilfov, Călărași, Brăila, Galați, Prahova, Gorj, chiar și senatori și deputați care reprezintă sectoarele din Capitală.

De exemplu, fostul ministru al Educației, Monica Anisie, a lansat un atac subtil către susținătorii liberali ai lui Ilie Bolojan, pe care îi acuză de „orgolii”.

„România nu-și poate permite să aștepte. Cu un război tot mai amenințător la graniță și jaloane economice urgente de îndeplinit, obligația noastră, a politicienilor, este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu.

Astăzi, atașamentul față de țară înseamnă înțelegere profundă pentru grijile oamenilor, responsabilitate și acțiune, nu declarații sterile. De aceea, Partidul Național Liberal are datoria de a asigura continuitatea guvernamentală prin măsuri eficiente. În acest context crucial, salut desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României!

Este timpul pentru un guvern funcțional, condus de un premier axat pe performanță, care cunoaște direct problemele comunităților”, a scris Anisie pe Facebook.

Ciucu acuză o „tentativă de puci” în PNL

De cealaltă parte, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat a transmis luni că formațiunea este supusă unei „tentative de puci”.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Național Liberal”, a scris Ciucu pe Facebook.

Liderul liberal nu a oferit detalii suplimentare despre afirmația sa, însă mesajul vine în contextul conflictului apărut în partid după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, în urma demisiei lui Eugen Tomac.

Declarația lui Ciucu vine după reacția liderului PNL și premierului interimar Ilie Bolojan, care a susținut că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre desemnarea lui Adrian Veștea.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan.

Liderul liberal a calificat decizia drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat convocarea Biroului Politic Național al partidului pentru adoptarea unei poziții oficiale.