Fenomenul caselor ieftine din Italia continuă să atragă cumpărători din întreaga lume, însă nu toate poveștile au un final fericit. Un cuplu de britanici care a cumpărat o casă în Sicilia pentru aproximativ 40.000 de euro spune că a descoperit rapid adevăratul cost al unei astfel de investiții.

Alex și Emma, doi britanici cunoscuți pentru canalul de YouTube Travel Beans, au cumpărat în urmă cu doi ani o casă cu șase camere pe însorita insulă Sicilia, plătind doar 35.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 40.000 de euro. La acel moment, cei doi estimau că vor mai investi aproximativ 52.000 de euro în renovare și sperau să transforme locuința într-o casă de vacanță pentru familie.

Între timp, însă, planurile au fost puse pe pauză, iar costurile estimate au început să crească. După mai multe discuții cu prieteni aflați în plin proces de renovare a unei proprietăți în Italia, cuplul se teme că investiția totală ar putea depăși 115.000 de euro. Această sumă include și prețul de achiziție al casei.

Alex recunoaște că proiectul italian începe să intre în conflict cu planurile familiei, potrivit express.

Renovarea s-ar putea dovedi mult mai scumpă decât au crezut

Cei doi și-au propus să transforme complet proprietatea. Printre lucrările planificate se numără renovarea terasei de pe acoperiș, care oferă o priveliște spectaculoasă asupra Mării Mediterane, și modernizarea întregii case.

Inițial, Alex și Emma estimau că vor cheltui aproximativ 52.560 de euro pentru toate lucrările. Însă după ce au discutat cu prietenii lor, care renovează la rândul lor o casă în Italia, optimismul s-a transformat în îngrijorare. „Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla era ca niște oameni care știu mai multe decât noi să ne spulbere visurile”, a spus Alex.

Emma spune că începe să se întrebe dacă investiția mai are sens.

„Oare casa aceasta devine o gaură neagră pentru bani? Nu ar fi mai bine ca acești bani să fie investiți în altă parte? Sara și Luca ne-au spus că suma estimată pentru renovare s-ar putea chiar dubla. Au mult mai multă experiență decât noi și ar fi absurd să ignorăm avertismentul lor”, a explicat ea.

De ce au ales Sicilia

Cuplul spune că alegerea Siciliei nu a fost deloc întâmplătoare. Alex și Emma au adoptat de ani buni un stil de viață nomad și susțin că au căutat întotdeauna alternative la modelul clasic de viață.

„Sicilia nu a fost o alegere întâmplătoare pentru noi. Așa ne-am trăit întreaga viață de adulți: căutând modalități neconvenționale de a trăi, punând libertatea pe primul loc și demonstrând că nu ai nevoie de foarte mulți bani pentru a face asta. Iubim Sicilia. Ne oferă un ritm de viață mai liniștit și ne permite să creăm amintiri de familie cât timp copiii noștri sunt încă mici”, a spus Emma.

Alex consideră că proprietatea ar putea deveni, în viitor, casa în care cei doi se vor retrage după pensionare.

„Ar putea deveni casa noastră pentru perioada pensionării. Pentru noi reprezintă libertatea de a trăi altfel decât în mod convențional”, a afirmat acesta.

În ultimii ani, numeroase localități din Sicilia, Sardinia și Toscana au atras cumpărători din întreaga lume prin programele prin care vând locuințe abandonate la prețuri simbolice, uneori chiar de un euro. Autoritățile încearcă astfel să revitalizeze comunitățile afectate de depopulare și să salveze clădirile lăsate în paragină.