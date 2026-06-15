Veștea, ignorat de Bolojan după desemnarea surpriză: „Am sunat, i-am scris un mesaj, nicio reacție”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, la Radio România Actualități, că va prelua integral programul de guvernare elaborat de Guvernul Bolojan și că va veni în următoarele zile cu o listă de miniștri care să poată începe imediat activitatea în ministere. El a recunoscut că s-a lovit de o tăcere din partea premierului interimar Ilie Bolojan, după nominalizarea surpriză.

„În câteva zile veţi vedea că programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan şi care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniştri, persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională”, a declarat Veștea.

El a adăugat că își dorește ca viitorii membri ai Cabinetului să poată începe imediat activitatea.

„Să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înţelegem ce înseamnă fişa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua zi să ne aşezăm pe treabă şi să scoatem România din situaţia în care este astăzi”, a spus premierul desemnat.

Nicio reacție de la Ilie Bolojan

Premierul desemnat a fost întrebat și dacă a discutat cu liderul PNL și premierul interimar Ilie Bolojan după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan.

„După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj. Nu am avut nicio reacţie până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta a recunoscut că nominalizarea sa a surprins inclusiv membrii familiei.

„Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă. Şi eu mi-am surprins familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii în cursul zilei de ieri”, a afirmat el.

Veștea a susținut însă că a luat „o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic” și că își asumă misiunea de a forma un nou guvern în această săptămână.

Veștea: Am fost asigurat că există o majoritate parlamentară

Întrebat dacă dispune de o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului, Adrian Veștea a afirmat că a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu Eugen Tomac și că a primit asigurări că există sprijin suficient pentru formarea unui nou Executiv.

„M-am consultat cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, cu Eugen Tomac, care au avut consultări cu partidele politice şi care m-au asigurat că este o astfel de majoritate”, a declarat acesta.

Veștea a susținut că România are nevoie de un guvern cât mai rapid și a făcut apel la responsabilitate din partea clasei politice.

„Cred că suntem mai conştienţi ca oricând că România are nevoie de un guvern. România are nevoie să fie guvernată”, a afirmat premierul desemnat.

El s-a declarat optimist în privința votului din Parlament, argumentând că actualul context economic și politic impune formarea rapidă a unui Executiv.

„Dacă nu înţelegem să punem interesul naţional înaintea intereselor personale sau de partid, înseamnă că nu ducem ţara înainte”, a spus Veștea.

Declarațiile lui Adrian Veștea vin după ce Ilie Bolojan a susținut că nici el, nici conducerea PNL nu au fost informați înainte de nominalizare. Liderul liberal a catalogat decizia președintelui Nicușor Dan drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”, afirmând că desemnarea unui premier din rândul partidului fără o consultare prealabilă „încalcă orice principiu de colaborare politică loială”. Bolojan a anunțat că PNL va convoca un Birou Politic Național pentru a adopta o poziție oficială.

Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică. Veștea este președinte al Consiliului Județean Brașov din octombrie 2024, după ce anterior a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De asemenea, el a fost primar al orașului Râșnov timp de 12 ani, între 2004 și 2016.