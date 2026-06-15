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Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Veștea, ignorat de Bolojan după desemnarea surpriză: „Am sunat, i-am scris un mesaj, nicio reacție”

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Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, la Radio România Actualități, că va prelua integral programul de guvernare elaborat de Guvernul Bolojan și că va veni în următoarele zile cu o listă de miniștri care să poată începe imediat activitatea în ministere. El a recunoscut că s-a lovit de o tăcere din partea premierului interimar Ilie Bolojan, după nominalizarea surpriză.

Adrian Veștea spune că va păstra integral programul Guvernului Bolojan. FOTO Mediafax
Adrian Veștea spune că va păstra integral programul Guvernului Bolojan. FOTO Mediafax

În câteva zile veţi vedea că programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan şi care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniştri, persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională”, a declarat Veștea.

El a adăugat că își dorește ca viitorii membri ai Cabinetului să poată începe imediat activitatea.

Să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înţelegem ce înseamnă fişa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua zi să ne aşezăm pe treabă şi să scoatem România din situaţia în care este astăzi”, a spus premierul desemnat.

Nicio reacție de la Ilie Bolojan

Premierul desemnat a fost întrebat și dacă a discutat cu liderul PNL și premierul interimar Ilie Bolojan după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan.

După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj. Nu am avut nicio reacţie până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta a recunoscut că nominalizarea sa a surprins inclusiv membrii familiei.

Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă. Şi eu mi-am surprins familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii în cursul zilei de ieri”, a afirmat el.

Veștea a susținut însă că a luat „o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic” și că își asumă misiunea de a forma un nou guvern în această săptămână.

Veștea: Am fost asigurat că există o majoritate parlamentară

Întrebat dacă dispune de o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului, Adrian Veștea a afirmat că a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu Eugen Tomac și că a primit asigurări că există sprijin suficient pentru formarea unui nou Executiv.

M-am consultat cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, cu Eugen Tomac, care au avut consultări cu partidele politice şi care m-au asigurat că este o astfel de majoritate”, a declarat acesta.

Veștea a susținut că România are nevoie de un guvern cât mai rapid și a făcut apel la responsabilitate din partea clasei politice.

Cred că suntem mai conştienţi ca oricând că România are nevoie de un guvern. România are nevoie să fie guvernată”, a afirmat premierul desemnat.

El s-a declarat optimist în privința votului din Parlament, argumentând că actualul context economic și politic impune formarea rapidă a unui Executiv.

Dacă nu înţelegem să punem interesul naţional înaintea intereselor personale sau de partid, înseamnă că nu ducem ţara înainte”, a spus Veștea.

Declarațiile lui Adrian Veștea vin după ce Ilie Bolojan a susținut că nici el, nici conducerea PNL nu au fost informați înainte de nominalizare. Liderul liberal a catalogat decizia președintelui Nicușor Dan drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”, afirmând că desemnarea unui premier din rândul partidului fără o consultare prealabilă „încalcă orice principiu de colaborare politică loială”. Bolojan a anunțat că PNL va convoca un Birou Politic Național pentru a adopta o poziție oficială.

Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică. Veștea este președinte al Consiliului Județean Brașov din octombrie 2024, după ce anterior a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De asemenea, el a fost primar al orașului Râșnov timp de 12 ani, între 2004 și 2016.

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