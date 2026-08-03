Constatarea amară a unui român după vacanța în Bulgaria: „Cartofi și paste în fiecare zi. Mâncarea a fost oribilă, plus amendă dacă lăsai în farfurie”

„Nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vedeți în poze” este mesajul transmis de un turist român după o vacanță în Bulgaria. Bărbatul spune că experiența din hotelul ales a fost mult sub așteptările sale. Acesta a povestit că, pe parcursul celor șapte zile petrecute acolo, a întâmpinat mai multe probleme legate de mâncare, curățenie și serviciile oferite.

Românul a ales un hotel cunoscut de pe litoralul bulgăresc pentru o vacanță alături de soție și copil, însă susține că realitatea găsită la fața locului nu a avut prea multe în comun cu imaginile de prezentare. El a publicat un mesaj pe „Forum Bulgaria” în care îi avertizează pe cei care încă mai pot renunța la rezervări să se gândească de două ori înainte de plecare.

„Hotel Imperial Palace! Nu recomand! Sper din tot sufletul să fiu de ajutor pentru cei care încă mai pot anula rezervările. Nu vă lăsați impresionați de arhitectura hotelului pe afară Mâncarea oribilă. Șapte zile aceeași mâncare: cartofi prăjiți, cartofi fierți, cartofi la cuptor, cartofi cu sos, paste roșii, paste albe, penne și spaghetti. Cam atât! (...) Primeai amendă dacă lași mâncare în farfurie”, a povestit românul.

Turistul a reclamat și probleme legate de curățenie, atât în zonele comune ale hotelului, cât și în zona piscinei.

„Piscina exterioară plină de nisip! Mizerie peste tot! Nisip în tot hotelul! Prin geamuri nu poți vedea de mizerie ce ai pe ele! Șezlongurile mereu ocupate cu prosoape, barurile cu personal puțin, stai să bei ceva undeva la 20 de minute”, a afirmat turistul român, care susține că a plătit 1900 de euro pentru vacanța în Bulgaria.

O altă problemă menționată a fost legată de plajă, unde, potrivit acestuia, șezlongurile nu erau incluse în costul vacanței. „Pe plajă se plătesc șezlongurile 15 euro pe zi. Lifturile mereu ocupate! Personalul, nici măcar cel de la recepție, nu vorbește engleză! Cafeaua era apă neagră! În cele șapte zile am avut noroc că lângă hotel era Americano Cafe și am plătit zilnic 3,45”, a povestit acesta.

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La finalul mesajului, românul i-a îndemnat pe ceilalți turiști să verifice cu atenție recenziile înainte de a face rezervări și să nu se bazeze doar pe fotografiile de promovare.

„Anulați cei care mai puteți și o să îmi mulțumiți! Nu vă lăsați păcăliți de ce vedeți în poze!”, a încheiat acesta.

„Cel mai prost hotel la care am fost”

Postarea turistului român a stârnit numeroase reacții pe forum, unde mai mulți români au povestit experiențe similare.

„Am scris și eu de acest hotel. Am fost la începutul lunii iulie și am zis că în veci nu mai calc la bulgari. Am fost apoi în România, în Jupiter, și este cu totul altă vacanță. Am mai fost acum câțiva ani la Nisipurile de Aur și am crezut că de data asta am noroc. Pot spune cu certitudine un lucru: eu și fiica mea nu vom mai călca în Bulgaria în vacanță”, a comentat un turist.

Un alt român a povestit că a fost cazat anul trecut și a rămas cu o impresie negativă.

„Anul trecut am fost și noi, groaznic… mâncare dezgustătoare, personal puțin, mizerie… bani aruncați”, a scris acesta.

Au existat și comentarii care au susținut măsura privind taxa pentru mâncarea lăsată în farfurie, explicând că problema ar fi risipa alimentară.

„Cu amendă sunt de acord. Câțiva ani la rând am fost în Bulgaria, până a început să se strice treaba și am văzut persoane care își umpleau farfuriile cu tot felul de sortimente de mâncare ca în troaca porcilor”, a transmis un alt utilizator.

„Da, așa este! Cel mai prost hotel la care am fost. Camere murdare, prosoape neschimbate la sejur de cinci nopți. Camerista nu a intrat decât să ia gunoiul. Hotelul are o arhitectură frumoasă, cu o scară interioară și un candelabru ca la palat. Nu vă lăsați păcăliți”, a scris un alt român.

„Confirm, am fost anul trecut. Oribil. Mâncare proastă, băuturile apă cu zahăr, piscina și camerele pline de nisip. Afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul”, a spus românul.

Au existat însă și turiști care au contrazis aceste acuzații și au spus că experiența lor a fost una acceptabilă.

„Suntem cazați chiar acum la Imperial Palace. Aveți dreptate, mâncarea se repetă, dar din ce văd pe tot litoralul bulgăresc e cam aceeași treabă și cam același meniu. Totuși, undeva există o exagerare. Legat de amendă, noi nu am primit, dar nici nu am umplut farfuriile la refuz și le aruncați aproape pline. Încă suntem aici și te îngrozești să vezi câtă mâncare se aruncă”, a mai spus acesta.