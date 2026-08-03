Tribunalul UE i-a respins Dianei Șoșoacă cererea de suspendare a ridicării imunității parlamentare

Eurodeputata Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul Uniunii Europene, procesul în care solicita suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale parlamentare.

Potrivit hotărârii pronunțate de Tribunalul UE, toate cele cinci argumente invocate de eurodeputată în sprijinul cererii au fost respinse ca neîntemeiate de vicepreședintele instanței, Savvas Papasavvas, relatează G4Media.

Parlamentul European a votat, pe 28 aprilie 2026, ridicarea imunității Dianei Șoșoacă la solicitarea autorităților române, în cadrul unor investigații care vizează mai multe fapte presupus penale comise în perioada 2021-2025.

Cazul include, printre altele, acuzații legate de agresarea unor jurnaliști italieni în decembrie 2021, precum și declarații făcute de Șoșoacă atât în perioada în care a fost senator al României, cât și după ce a devenit membră a Parlamentului European.

Europarlamentarii au decis să mențină imunitatea pentru o singură declarație, rostită de Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European la 11 februarie 2025, apreciind că aceasta a fost făcută în exercitarea mandatului său. Pentru celelalte afirmații analizate, Parlamentul European a concluzionat că nu există o legătură directă cu activitatea parlamentară, motiv pentru care a aprobat ridicarea imunității.

În motivarea deciziei, Tribunalul UE a arătat că protecția oferită de imunitatea parlamentară trebuie interpretată strict, întrucât aceasta poate împiedica desfășurarea urmăririi penale și poate limita accesul persoanelor prejudiciate la repararea eventualelor daune.

Instanța a subliniat că, pentru ca imunitatea să fie menținută, legătura dintre declarațiile unui parlamentar și exercitarea mandatului trebuie să fie „directă și evidentă”. În lipsa unei astfel de conexiuni, ridicarea imunității este justificată.

Tribunalul Uniunii Europene este parte a sistemului Curții de Justiție a UE și judecă, în principal, acțiuni introduse de persoane, companii sau organizații împotriva actelor și deciziilor adoptate de instituțiile europene.